Virtus Villa, una annata positiva 'macchiata' dai play off

E’ mancata la ciliegina sulla torta, anche se più che una ciliegina era un meritato traguardo, che però sfuma da anni.

La Virtus Villa chiude l’ennesimo torneo di Prima Categoria giocato in posizioni di alta classifica, ma spreca gli spareggi che avrebbero consentito il salto in Promozione.

In questi ultimi anni la Virtus ha recitato lo stesso copione. Protagonista in vetta durante la stagione e poi penalizzata ai play off. Peccato! Perché questa volta, vista la formula play off, sembrava ci fosse la possibilità per il salto di categoria.

Ma il bilancio non è negativo. Ne parliamo con Daniele Massoni, che è stato l’allenatore che ha saputo tirare fuori molti lati positivi da questa rosa ben assortita.

I play off sono andati male, avete pagato la mancata vittoria con la Biogliese.....

‘’Col senno di poi, sicuramente, soprattutto perché ci avrebbe reso padroni del nostro destino, ma non averla vinta è colpa nostra’’.

E’ stata però un’altra annata positiva, come le altre da quando sei sulla panchina del Villa…

‘’Mannaggia a me quando ho spinto con la società nel 2020 per non andare in Promozione l’anno del Covid. Scherzi a parte, sono molto orgoglioso di quello che questa società ha fatto in questi anni ed è merito del presidente Vincenzo Bruno e della sua famiglia: una passione smisurata se pensi che paghiamo per allenarci e paghiamo per giocare’’.

Sul suo futuro Massoni non vuol parlare. Se ne saprà qualcosa fra alcuni giorni…