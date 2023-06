La passione di Jeanpierre per l'Ossola e la fotografia

Ciao a tutti mi presento sono Valentina La compagna di Jean Pierre Javier Gutierrez Camacho, magari tanti di voi lo conoscono perché lo seguono su insta con il nome jeanpierre.guti.

Ho chiesto di poter pubblicare questa lettera perché, SI SONO DI PARTE, ma omaggiare l’arte é sempre buona cosa.. specie nel nostro territorio che la promuove in tutte le sue forme. E che noi essendone appassionati seguiamo sempre.

Che dire racconto di luí, jeanpierre è un ragazzo latino americano arrivato in Italia quando aveva 15 anni con suo papà, ora sono 11 anni che si trova in Ossola. Un ragazzo che si è costruito da solo ogni cosa e dall animo più patriottico e italiano di me.