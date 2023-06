Domenica a Lusentino il secondo 'Remember Richy'

Sarà una giornata all’insegna dell’allegria quella di domenica 18 giugno data in cui si terrà il secondo 'Remember Richy'.

Al Lusentino dalle ore dalle 9.30 è infatti in programma la seconda edizione in memoria di Riccardo Di Lonardo. Molteplici le attività previste: alle ore 9.30 il ritrovo presso l’Alpe Lusentino a cui seguirà alle 10.00 la partenza della camminata fino a Casalavera accompagnati da due guide, con breve camminata in pineta con caccia al tesoro; alle ore 12.30 ritrovo al Luse con costinata, canto e balli con la musica di Tanza. Dalle 17.30 pomeriggio latino con DJ Viktor e dalle 18.00 Mentre se baila al Luse Bar: food &drink.

Giovanna Di Lillo, moglie di Riccardo ha così commentato: “Vorrei fosse una giornata di musica, sole, giochi e allegria e che partecipino più persone possibili visto lo scopo anche benefico dell’evento”. Durante la giornata infatti saranno raccolti fondi per l’associazione Dottor Clown VCO e sarà anche l’occasione per la sensibilizzazione alla donazione delle cellule staminali da midollo osseo da sangue periferico e del cordone ombelicale di cui Ricky era membro attivo.