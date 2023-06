Daniela Borri rieletta presidente dell'associazione culturale Navasco

Daniela Borri di Cosasca è stata riconfermata presidente dell'associazione culturale Navasco. Le elezioni si sono svolte giovedì sera nella sede dell'associazione all'ex asilo di Cosasca, riconferme anche per il vicepresidente Feruccio Sbaffi, per la segretaria Marisa Salè e per il tesoriere Monica Borri che già avevano ricoperto lo stesso incarico nel precedente mandato.



Dopo la recente stampa della pubblicazione sull'itinerario escursionistico “Da Cosa a Cosasca. Tra luoghi di culto e insediamenti antichi”, in collaborazione con l'associazione Giovan Pietro Vanni e il Comune di Trontano e con il sostegno della Fondazione Comunitaria, il prossimo impegno per la Navasco sarà quello della mostra alla Sagra del fungo di Trontano il 15, 16 e 17 settembre con l'esposizione di opere donate al Comune dal pittore Giorgio Stefanetta dal titolo “La memoria della pietra”, si tratta di una ventina di quadri china su carta.



Sempre a settembre è prevista l'inaugurazione nella chiesa di Ronco della riproduzione di un quadro. L'opera originale, raffigurante la Madonna dei sette dolori che un tempo si trovava nella chiesa di Ronco, è stata restaurata e si trova ora nella chiesa parrocchiale di Trontano. L'associazione sta lavorando poi all'aggiornamento del sito dell'associazione e alla stesura di un vocabolario con i termini del dialetto locale ed una pubblicazione a parte con i nomi dialettali della flora e della fauna locale.