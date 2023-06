FdI Vco in trasferta a Strasburgo dal capodelegazione Fidanza

Una delegazione del gruppo dirigente e degli amministratori della Federazione Provinciale di Fratelli d’Italia Verbano-Cusio-Ossola ha trascorso due giorni, lunedì 12 e martedì 13 giugno 2023, in trasferta al Parlamento Europeo di Strasburgo, ospite dell’Europarlamentare Carlo Fidanza.

Nei due giorni a Strasburgo i visitatori hanno potuto assistere ai lavori dell’Assemblea plenaria e ascoltare gli interventi di deputati di tutta Europa. La delegazione VCO di Fratelli d’Italia, in particolare, ha potuto approfondire i meccanismi delle Istituzioni europee. Nel corso della conferenza promossa dall’On. Fidanza, infatti, è stato spiegato da esperti del settore il funzionamento del Parlamento, della Commissione e del Consiglio Europeo e sono state fornite preziose informazioni agli amministratori locali per poter mettere a terra le risorse che l’UE ha stanziato con il PNRR.

“Promuovo spesso e con piacere iniziative come questa perché ritengo fondamentale far conoscere agli amministratori locali i percorsi più efficaci da intraprendere per far sviluppare e crescere i propri Comuni tramite i fondi messi a disposizione dall’Unione Europea”, dichiara il Capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza.

"Inoltre, - prosegue Fidanza- ci tengo ad evidenziare il grande lavoro di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo, che ha portato due anni fa all’elezione di Giorgia Meloni a Presidente del partito dei Conservatori europei. Una tappa fondamentale nella crescita che ci ha portato al Governo della Nazione e che ci dà la forza per continuare a costruire la nostra Europa anche in vista delle prossime elezioni europee del 9 giugno 2024”.

Aggiunge Angelo Tandurella, capogruppo FDI in Consiglio Comunale a Domodossola e dirigente provinciale di Fratelli d'Italia: “A nome di tutto il Direttivo provinciale ringraziamo l'On. Fidanza, che ancora una volta si è dimostrato attento al nostro territorio, per averci concesso l’opportunità di conoscere da vicino le istituzioni europee e di apprezzare l'intensa attività svolta quotidianamente dalla Delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento”.

Continua Tandurella: “Sono molteplici le forme di sostegno offerte dall'Europa a beneficio dei territori e dei loro operatori economici e ora si aggiungono anche le possibilità messe a disposizione dal Pnnr, cui è stata dedicata una sessione specifica di approfondimento durante la due giorni di lavoro a Strasburgo; attraverso gli strumenti di supporto attivati dalla nostra Delegazione, anche nel VCO siamo pronti ad affiancare enti locali e imprese nell'individuazione dei percorsi di finanziamento più efficaci per sviluppare concretamente i loro progetti”.