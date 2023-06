Lunedì la messa per i patroni Gervaso e Protaso. Don Barone invita i domesi alla partecipazione VIDEO

La chiesa Collegiata è ormai pronta per la patronale di lunedì. Intanto domani, durante la messa delle 11, in Collegiata, saranno ricordati gli anniversari di matrimonio. Il 19 giugno ci sarà la messa solenne in onore dei santi patroni Gervaso e Protaso, cui seguirà la processione con le statue dei santi che saranno portati in processione per le vie della città.



Il corteo percorrerà piazza della Chiesa, via Giavina, piazza Mercato, via Osci, piazza Tibaldi, via Rosmini, via Gibellino, via Calpini, via Galletti, corso Garibaldi, piazza Repubblica dell’Ossola, via Beltrami, via Osci, piazza Mellerio , via Giavina per fare nuovamente poi ritorno in Chiesa.

Il 24 giugno, a conclusione della patronale, ci sarà la messa per tutti i defunti della parrocchia.



Dal parroco don Vincenzo Barone un invito alla partecipazione per tuttii i domesi: “I nostri patroni -dice il parroco - non sono solo i patroni della comunità parrocchiale ma di tutta la città”.



Non si hanno molte notizie certe sull'epoca temporale in cui i due fratelli gemelli vissero, anche se possono essere collocati intorno al III secolo, periodo in cui dopo la morte dei genitori, assassinati a causa della loro fede cattolica e quindi riconosciuti come martiri, iniziarono a professare anche loro la fede cattolica.



Passarono circa 10 anni in cui i due santi portarono la parola di Dio finché il generale Anastasio passò con le sue truppe in città, li denunciò come cristiani e li additò come persone da punire e da redimere. I due fratelli furono arrestati e torturati. A Protasio fu tagliata la testa con un colpo di spada, mentre Gervasio morì a seguito dei numerosi colpi di flagello ricevuti.



I loro corpi furono quindi ritrovati il 17 Giugno 386 nella zona cimiteriale di Milano, grazie ad uno scavo commissionato dal vescovo Ambrogio, che, secondo la tradizione, grazie ad una rivelazione divina che lo stesso ebbe, si poté riconoscere nelle spoglie prima ignote quelle dei due santi Gervaso e Protaso.



I corpi furono quindi portati nella basilica di Fausta e successivamente nell'attuale basilica di Sant'Ambrogio, dove ancora sono custoditi.

Dal ritrovamento dei corpi iniziò a diffondersi il culto dei due santi nelle città del nord, successivamente fino a Roma dove Papa Innocenzo I fece erigere una chiesa in loro nome, ora intitolata a San Vitale. Fu scelto il 19 Giugno come data della loro commemorazione liturgica scelta in memoria della traslazione delle reliquie.