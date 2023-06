Panchine già occupate al 90 per cento per le squadre ossolane

E’ delineata al 90 per cento la mappa delle panchine ossolane di Promozione e Prima Categoria. Quasi tutte le società hanno già individuato chi guiderà la squadra nel campionato 2023-24.

Promozione. In questo campionato è rimasta solo la Juventus Domo. La società ha riconfermato Michael Nino, tecnico che ha condotto la squadra alla salvezza che ad un certo punto non era facile.

Prima Categoria. La truppa di ossolane è folta in questo torneo. Il Piedimulera, appena retrocesso, torna nelle mani di Marco Poma, che già era stato allenatore dei gialloblu.

Poco oltre il Toce il Vogogna ha confermato Enrico Castelnuovo, tecnico al quale la società biancoverde da alcuni anni lega i suoi destini.

Il neopromosso Crodo non può che puntare su Davide Daoro, l’uomo della promozione.

Cambiano le altre squadre. L’Ornavassese ha deciso di affidarsi a Gianni Lipari, che lascia la valle Divedro dopo alcuni anni. Così la Varzese, che avrà in panchina Roberto Chiaravallotti, ex della Crevolese.

Resta la Virtus Villa, che attende un segnale da Daniele Massoni, la guida di questi ultimi anni positivi. Il tecnico non ha ancora deciso ma potrebbe lasciare per andare alla Juventus Domo. L’addio di Luca Lepiani dalla carica di direttore sportivo sembra una mossa per lasciare libera la ‘sedia’ di ds. Fosse così il presidente Bruno dovrebbe cercare un nuovo tecnico.