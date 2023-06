Corse illegali in Vallese, fioccano le denunce

Gli agenti della Polizia del Canton Vallese hanno fermato un'auto che viaggiava a 153 km/h sul passo del Grimsel, a Gletsch (VS), dove il limite è di 80 km/h. Al conducente, di 54 anni, originario della Spagna, è stato notificato il divieto di circolazione sul territorio svizzero. È inoltre stato denunciato al Ministero pubblico dell'Alto Vallese.

I controlli in questi giorni sono stati intensificati dopo che un centinaio di bolidi, partecipanti a una Cannonball, una corsa illegale ad alta velocità che passa tra diversi Stati, ha attraversato il Vallese.

Un’altra competizione illegale, denominata Gumball 3000, che si è svolta in sei tappe in altri Stati (Scozia, Regno Unito, Montenegro), i pirati della strada hanno raggiunto Verbier. La polizia ha proceduto il 13-14 giugno a controlli mirati sfociati in una decina di denunce al Ministero pubblico.