Al Castello di Vogogna la presentazione del romanzo: "L'anno delle parole ritrovate" di Bea Buozzi

L'associazione Culturale “Il sogno di Giulietta” organizza, nei giardini del castello visconteo di Vogogna, la presentazione del romanzo L'anno delle parole ritrovate, edito Morellini di Bea Buozzi. A dialogare con lei la giornalista Arianna Giannini.

Sarà inoltre presente in loco la Libreria la Pagina di Villadossola per la vendita delle copie del libro.

Con questo ultimo suo romanzo, Bea è nella sestina del “Premio Bancarella” ed è quindi tra i sei vincitori del Premio Selezione Bancarella 2023.

L'autrice

Bea Buozzi, nata sotto il segno della rondine ma stanziale sotto il cielo di Milano, è una story teller a tempo indeterminato e una cacciatrice di sogni a progetto. Dopo aver fatto sognare con le sue cenerentole metropolitane nella trilogia dei tacchi (“Matta per Manolo”, “Tutte Choo per terra” e “La vita è una Loubou meravigliosa” editi da Mondadori), ha fatto viaggiare i suoi lettori in pieno lockdown, con “Love Trotter” (SEM). Dopo “L’anno dei nuovi inizi”, una storia nel tempo di resilienza e di rinascita, è pronta a ripartire con i suoi condomini e la compagnia del Macondo ne “L’anno delle parole ritrovate”.





La trama

Nel cimelio liberty di corso Buenos Aires, una misteriosa lettera viene lasciata nella guardiola della portineria scatenando la curiosità degli inquilini. Chi sarà l’ignoto mittente? La ricerca si trasformerà in una caccia al tesoro che consentirà ai destinatari di fare i conti con i propri desideri, i propri sogni, e le proprie paure.

Non mancheranno, così, nuove avventure che coinvolgeranno Diana e Regina, Agnes, Buk, Bea e il chihuahua Rimbaud, la vedova Merlizzi e la sua gatta Papillon, il dottor Bronte e il resto della compagnia del Macondo a cui si aggiungeranno nuovi adorabili personaggi. Un ulteriore mistero avvolgerà il palazzo: chi racconta le vite nel podcast “Le voci del condominio”? Dopo “L’anno dei nuovi inizi”, torna la compagnia ironica e travolgente di palazzo Ranieri. Sullo sfondo di una Milano che riparte, le vicende di un anno che non dimenticheremo: il conflitto in Ucraina, il giubileo della regina Elisabetta, le elezioni presidenziali.