''Più visibilità per i cimeli storici ospitati nel cortile delle Milani ''

La Lega, in consiglio comunale, ha chiesto, con una mozione, che i cimeli storici di Domodossola situati in una teca nel cortile delle scuole Milani potessero avere una collocazione su un percorso cittadino solitamente frequentato dai turisti, come ad esempio la piazza della stazione, largo Madonna della Neve o i portici del teatro Galletti. In modo da essere più valorizzati.

Maria Elena Gandolfi, in particolare, nell'anno del centenario della Vigezzina, suggeriva un'esposizione che comprendesse anche un vagone del treno storico ed i cimeli della teca. La consigliera ha lamentato il fatto che non c'è una targa di spiegazione all'interno della struttura e che non esiste un cartello segnaletico in città che indichi come raggiungere i cimeli.

Nella teca, attualmente, ci sono l'ultima carrozza in servizio tra Domodossola e Briga, una slitta e una bicicletta e alcuni cimeli del primo trasvolatore delle alpi Geo Chavez. La maggioranza ha però respinto la mozione e il sindaco Lucio Pizzi ha spiegato che si tratta di una struttura importante, realizzata con fondi Interreg nel 2013-2014 dall'amministrazione Cattrini e che non ci sono soluzioni per ricollocare in un altro posto il manufatto. L'amministrazione inoltre non è intenzionata a spostare i cimeli in quanto, con la riqualificazione di via Rosmini e un'opportuna cartellonistica, è possibile valorizzare i cimeli dove si trovano. Il consigliere di Fratelli d'Italia, Angelo Tandurella, ha sollecitato l'amministrazione a sfruttare meglio dal punto di vista turistico i cimeli e a spingere i turisti ad andare a vederli.

Il consigliere del Pd, Ettore Ventrella, ha approfittato per chiedere al sindaco come mai la prima automobile della provincia di Novara, che pure si trovava nella teca, sia stata data in prestito al museo di Torino per tre anni con una possibile proroga di altri tre anni. Ventrella ha inoltre ricordato con rammarico che come per il 2025, anno dell'esposizione Italo Svizzera che si tiene ogni 25 anni, l'importante cimelio con ogni probabilità non sarà a Domodossola.

Il sindaco ha replicato che la domanda sull'automobile non era oggetto della discussione e lo ha invitato a presentare un'interrogazione. Tuttavia ha anticipato che il prestito dell'automobile al museo torinese non è stata una decisione presa a cuor leggero e che l'amministrazione ha ottenuto, come compensazione dal museo, l'impegno a valorizzare e riqualificare la macchina.