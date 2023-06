Un percorso dedicato alla stampa per promuovere l'antico sentiero walser

Dal 20 giugno al 2 luglio si terrà il Walserweg Press Tour, un cammino a tappe sul percorso antico, tracciato e seguito dal popolo Walser quando si insediò nelle valli attorno al massiccio del Monterosa proveniente dal Vallese.

Il press tour è guidato da Riccardo Carnovalini, noto camminatore, cercatore di vie e fotografo, che percorrerà insieme a giornalisti ed operatori e alle comunità in modo integrale, partendo dalla Val Formazza in Ossola, via Macugnaga, ValStrona carcoforo, Rima Rimella e Alagna Valsesia fino a giungere nella valle di Gressoney in Val d’Aosta. Il percorso integrale accompagnerà in alcune tappe dedicate, dei tour immersivi brevi dedicati all’attenzione dei giornalisti del settore culturale, trekking, food e turismo. I tour brevi permetteranno a tutti con camminate facili di entrare nelle dimensioni comunitarie Walser, conoscere il territorio e vivere parte del grande cammino Walser. Inoltre, in queste giornate dedicate gli ospiti, sarà possibile viaggiare nella storia, cultura e tradizioni guidati dai rappresentanti delle comunità, (in allegato il programma e le informazioni dedicate per la partecipazione).

Finalità

L’esperienza toccherà l’illustrazione di aspetti quali la necessità di sviluppare la rete dei territori coinvolti, la capacità di promuovere un turismo sostenibile e la salvaguardia ambientale che contorna profondamente il cammino. Il press tour avrà come leit motiv il “Viaggio e la narrazione”, considerato nella sua dinamica più profonda di promozione del cosiddetto “turismo lento”, come strumento volto alla scoperta di una storia e di una cultura che viene da lontano. Un bagaglio culturale davvero affascinante quello lasciato dalla comunità dei Walser, desideroso di essere “riaperto”, denso di patrimoni immateriali di ampie dimensioni pronti ad essere tramandati alle generazioni future.

Passo dopo passo si entrerà in relazione con le popolazioni che hanno calcato percorsi alti e ripidi, un tempo uniche vie di comunicazione e di commercio. Sarà un’immersione totale in una natura forte e ostile, in grado di raccontare l’intimo legame tra l’uomo e l’ambiente, la vita operosa e ingegnosa di questo popolo di origine germanica che hanno saputo adattarsi e vivere nelle quote dove l’uomo non aveva mai vissuto. I partecipanti si caleranno totalmente in un paesaggio storico, creato a fatica e caparbietà da un antico popolo capace di proporre, anche ai giorni nostri, i valori di una economia di pace tra gli uomini e tra gli uomini e la terra. Con il progetto “Walserweg – il cammino dei Walser” le comunità ritrovano il collegamento identitario attraverso un percorso nelle terre alte che abbraccia le aree piemontesi e valdostane, dall’Ossola, la Valsesia fino alla Valle di Gressoney e la Valle di Ayas, per poi collegarsi con gli antichi cammini della Svizzera e oltre verso le altre comunità dell’Austria, della Francia e del Liechtenstein.

A sostegno del progetto

Allo scopo di promuovere le varie anime identitarie che caratterizzano queste zone, il programma nasce dalle diverse associazioni di comunità, in collaborazione con l’Associazione Sportway ETS, mentre vede coinvolte istituzioni di rilievo quali la Fondazione comunitaria del VCO, La Fondazione comunitaria della Val d’Aosta, il Consorzio Monterosa Valsesia, la Fondazione Valsesia, la Fondazione VCO e tantissimi Comuni che vengono attraversati dal cammino.

Il press tour fa parte di una azione del progetto Walserweg fase 2 del bando in luce grazie al contributo come maggior sostenitore della Fondazione Compagnia di San Paolo

I numeri del Grande Sentiero Walser

2 Regioni: Piemonte e Valle d’Aosta

4 valli: Valsesia, Val d’Ossola, Valle di Gressoney, Valle d’Ayas

220 km totali del Grande Sentiero Walser (GSW)

15 tappe, lunghezza media 14 km per tappa

oltre 200 punti di interesse

1000 m di dislivello medio positivo a tappa

12 percorsi tematici

Caratteristiche

La partecipazione al press tour può essere organizzata a seconda della disponibilità e dei tempi a disposizione, da una sola tappa a più tappe, fino al tour intero. Si prega di indicare le date alle quali si è interessati, e se si intende pernottare alla fine della tappa, cosi da poter organizzare la logistica entro il 10 giugno. Le tappe saranno guidate da Riccardo Carnovalini insieme alle guide locali. Alla partenza o alla fine di ogni tappa ci sarà un incontro con le comunità Walser territoriali, le istituzioni e la stampa locale. In alcuni casi le tappe sono caratterizzate da due percorsi: uno completo e impegnativo, l’altro decisamente più breve e facile che accompagna per un tratto chi compie tutta la tappa. È anche possibile partecipare ai momenti d’incontro con le realtà del territorio senza camminata.

Info: redazionemagic@gmail.com