Auto in fiamme nella notte sulla SS 33, illeso il conducente

Intervento di una squadra di vigili del fuoco del Comando di Verbania nella notte sulla strada statale 33 del Sempione all'uscita di Ornavasso per l'incendio di un'autovettura.

L'automobilista stava guidando in direzione sud quando improvvisamente dal cofano dell'automobile, una mitsubishi alimentata a gasolio, è iniziato ad uscire del fumo. L'uomo è riuscito ad accostare in un'area sicura a bordo strada e ha immediatamente chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco giunti sul posto hanno in poco tempo estinto le fiamme ma i danni all'automobile sono comunque risultati considerevoli.

Le cause sono probabilmente da attribuire ad un guasto accidentale di natura elettrica. Sul posto anche la questura di Verbania, i carabinieri e il personale della società austradale per la bonifica del tratto di strada interessato.