Formont: una realtà importante per Villadossola

Attivo a Villadossola dal 2006, il Formont è l’unica scuola superiore della città, e negli anni si è affermato come una realtà decisamente importante per il Comune. Fondato nel 1984, accoglie ogni anno centinaia di studenti che sognano di lavorare nell’ambiente della ristorazione, e offre numerose possibilità professionali ai giovani della nostra Provincia. Luisella Colangelo, direttrice dell’Istituto, ci ha raccontato tutti i segreti del Formont, dai corsi rivolti agli studenti agli innumerevoli eventi e iniziative che coinvolgono i ragazzi della scuola.

“Sicuramente per Villa è una realtà notevole. Abbiamo al nostro interno numerosi corsi. Innanzitutto, quelli della scuola dell'obbligo per i ragazzi in uscita dalla terza media che vogliano diventare Operatore della Ristorazione, con indirizzi di Cucina e Sala e Bar. Sono corsi triennali che rilasciano una qualifica professionale: normalmente poi i nostri ragazzi che vogliono continuare possono andare al Maggia di Stresa o al Rosmini di Domodossola”, ha spiegato la Direttrice, raccontando poi di come la scuola abbia anche la possibilità di inserire studenti con disabilità, seguiti passo passo da insegnanti di sostegno sia per le materie teoriche che per i laboratori pratici.

Il Formont offre dunque la possibilità ai propri allievi di fare un primo passo verso il mondo del lavoro e, in particolare, nell’ambito della ristorazione. Un ambiente che, in questo periodo, sta attraversando una fase decisamente complessa ma che, allo stesso tempo, è alla costante ricerca di giovani professionisti. “Il passo successivo, da noi, è l'inserimento lavorativo. Lavoriamo con molte aziende del territorio, che ci contattano per chiedere la collaborazione dei nostri ragazzi sia nel settore di cucina che in quello di sala”, spiega Luisella Colangelo, che si dice pienamente soddisfatta del lavoro dei propri studenti. “Abbiamo addirittura più richieste di lavoro che persone da mandare a lavorare. Sembra quasi un controsenso, ma è sempre stato così, e in questi ultimi anni ancora di più”.

Sono circa il 95% gli studenti che, una volta portato a termine il percorso formativo al Formont, riesce ad intraprendere una carriera nel settore della ristorazione o alberghiero, spesso anche in locali di alto livello. Colangelo spiega: “Cerchiamo sempre di calare i nostri ragazzi nella realtà lavorati già durante la loro attività scolastica: lavorare sul campo è l’unico modo per capire davvero cos’è il settore della ristorazione. Abbiamo addirittura dei ragazzi di seconda che, durante il periodo estivo, hanno la possibilità di fare inserimento lavorativo. Riceviamo moltissime richieste”.

Il Formont di Villadossola si distingue anche per le numerose attività che propone. Una su tutte il ristorante didattico: da un lato si dà la possibilità agli studenti di misurarsi con un vero ristorante, mentre dall’altro i clienti possono degustare piatti di alto livello rimanendo a Villadossola, senza la necessità di frequentare locali stellati. “Siamo aperti un giorno alla settimana, perché la nostra è una realtà piccola e vogliamo far lavorare gli allievi, senza alcun aiuto dagli insegnanti. È molto gettonato e richiesto, quindi sicuramente lo attiveremo anche il prossimo anno. Ora, con la fine della scuola, chiuderà fino a settembre”. Ma il ristorante didattico non è l’unica attività extra-scolastica dell’istituto: “Facciamo spesso serate o eventi speciali. Abbiamo organizzato, per esempio, una cena con delitto o una serata dedicata alla valorizzazione dei prodotti del nostro territorio. Sabato 17 giugno ci sarà questo pranzo che verrà gestito dai nostri ragazzi del corso di formazione professionale dedicato ai disabili”.