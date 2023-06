Ricerca Meccanico

Per la nostra filiale di

Spiez/Cantone Berna/Svizzera

stiamo cercando un

Meccanico di produzione e manutenzione

per la produzione micromeccanica di articoli in metallo duro, ceramica, zaffiro e rubini, come pure per la manutenzione dei macchinari.

Ha spirito d’ iniziativa, è flessibile, capace di lavorare sotto pressione ed ha esperienza, allora è il nostro candidato.

Offriamo una buona atmosfera di lavoro in un

team ben coordinato.



Saremmo lieti di ricevere la sua candidatura che è da inviare all'attenzione di Angelika Schmitz schmitz@rudolfbrugger.com

Rudolf Brügger SA, Via D. Bacilieri 24,

Casella postale 78, CH-6648 Minusio Svizzera

www.rudolfbrugger.com