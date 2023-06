Crodo, Adela Hado vince le selezioni di Miss Mamma Italiana

Proseguono in tutta Italia le selezioni per “Miss Mamma Italiana 2023”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 30a edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Lo scorso fine settimana, al Foro Boario “la Miniera” di Crodo, con il patrocinio del Comune di Crodo e della Pro Loco di Crodo, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2023”. 18 le Mamme in gara, che sono scese in passerella, prima in abiti eleganti, poi si sono cimentate in prove di abilità che rappresentassero al meglio la loro personalità. La giuria ha proclamato vincitrice della selezione Adela Hado, 34 anni, infermiera, di Varzo, mamma di Athena di 6 mesi.

La fascia “Miss Mamma Italiana Gold” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata ad Elena Druchii, 49 anni, ragioniera, di Torino, mamma di Ivan e Dinu, di 30 e 28 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen” (riservata alle mamme con più di 56 anni) è andata ad Antonella Borrini, 57 anni, imprenditrice, di Olgiate Olona (VA), mamma di Lisa e Silvia, di 27 e 26 anni.

Queste le altre Mamme premiate che, insieme ad Adela Hado, si aggiudicano il pass di accesso per le pre finali nazionali “Miss Mamma Italiana 2023”, in programma dal 7 al 10 settembre 2023 a Bellaria Igea Marina - Riviera Romagnola: “Miss Mamma Italiana damigella d’Onore” Sabrina Branca, 32 anni, infermiera, di Gravellona Toce (VB), mamma di Edoardo e Michelangelo, di 2 ed 1 anno; “Miss Mamma Italiana glamour” Sabrina Giorgetti , 35 anni, imprenditrice, di Domodossola (VB), mamma di Michele, Andrea, e Davide, di 11, 5 ed 1 anno e attualmente in attesa di Stella, la quarta figlia; “Miss Mamma italiana solare” Cristina Soluri, 45 anni, impiegata, di Borgofranco d’Ivrea (TO), mamma di Antonio di 25 anni; “Miss Mamma Italiana sportiva” Monia Cossu, 45 anni, onicotecnica, di Chivasso (TO), mamma di Nicholas di 24 anni; “Miss Mamma Italiana sorriso” Martina Garzolino , 33 anni, addetta alle pulizie, di Domodossola (VB), mamma di Maurilio di 7 anni; “Miss Mamma Italiana simpatia” Valentina Poglio, 45 anni, arredatrice, di Asti, mamma di Angelica ed Agnese, di 24 e 15 anni.

Queste invece le Mamme premiate, per le categorie “Gold” (dai 46 ai 55 anni): ◦ “Miss Mamma Italiana gold eleganza” Francesca Cerra, 54 anni, impiegata, di Frossasco (TO), mamma di Flavio e Silvio, di 24 e 18 anni; “Miss Mamma Italiana gold sprint” Monica Tonetti, 53 anni, operaia, di Lonate Pozzolo (VA), mamma di Melissa di 28 anni; “Miss Mamma Italiana gold fashion” Cristina Nelchionna, 50 anni, impiegata, di Torino, mamma di Virginia di 14 anni; “Miss Mamma Italiana gold arianne” Monja Pelfini, 51 anni, allevatrice di bestiame, di Crevoladossola (VB), mamma di Janis di 24 anni.

L’evento è stato presentato da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso e da Angela Gemelli di Crodo. Super Ospite, il cantante Alberto Fortis . Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it

Nelle foto: copertina da sinistra, Monja Pelfini di Crevoladossola; Martina Garzolino di Domodossola; Adela Hado di Varzo; Sabrina Giorgetti di Domodossola e Sabrina Branca di Gravellona Toce. Foto 2: da sinistra, Alberto Fortis; Adela Hado vincitrice di selezione; Ermanno Savoia Sindaco di Crodo; Angela Gemelli presentatrice dell’evento; il Maestro Matteo Chiola e Paolo Teti Patron del concorso.