Italia Viva e Azione sul voto in consiglio regionale: "Un colpo mortale alla sanità del territorio"

La decisione del Consiglio Regionale, con la clamorosa assenza del Presidente Cirio e dell’Assessore Icardi che sono fuggiti ancora una volta dalle loro responsabilità disertando il voto dell’aula, rappresenta un colpo mortale alla sanità pubblica del Verbano Cusio Ossola.

Incurante del pronunciamento della stragrande maggioranza dei sindaci, dell’Ordine dei Medici, delle Organizzazioni Sindacali, di forze politiche tra cui le nostre, di ampi settori della società civile del territorio e dei professionisti del set- tore, la maggioranza del Consiglio Regionale tenuta in scacco dalla Lega ha deciso di optare per la insostenibile soluzione di mantenere in vita due monconi ospedalieri a Verbania e Domodossola anziché realizzare una nuova e unica struttura ospeda- liera.

Una scelta demagogica e miope, rispetto alla quale siamo convinti che ci saranno ulteriori pronunciamenti in futuro vista l’ambiguità non diradata su elementi fondamentali come la presenza del DEA, il finanziamento effettivo, la sostenibilità economica e finanziaria e la tenuta degli stessi bilanci dell’Asl, oltre alla incapacità della nuova soluzione ospedaliera ad attirare professionalità sanitarie.

La Lega e la destra hanno regalato al VCO un futuro sanitario di serie B, di migrazioni per le cure ai nostri cittadini e di sperpero di risorse pubbliche.

Invitiamo i Sindaci a continuare la battaglia per una sanità pubblica dignito- sa, noi saremo al loro fianco.

Roberto Graffieti

Coordinatore ItaliaViva VCO

Davide Pozzo

Segretario provinciale Azione VCO