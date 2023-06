Sessanta nuovi infermieri per il Canton Vallese

Sessanta nuovi infermieri per il vicino Canton Vallese. Oltre confine si sta pensando di assumere 60 infermieri a tempo pieno nel giro di 2 anni con l’obiettivo di giungere, entro il 2025, a un rapporto di un infermiere ogni cinque pazienti.

Per questa operazione il Consiglio di Stato del cantone investirà sette milioni di franchi svizzeri nel 2023, altri 15 per il 2024 e 20 nel 2025. Misure importanti che tendono a migliorare le condizioni del personale infermieristico. I fondi che saranno utilizzati quest’anno serviranno ad alzare i salari del personale ospedaliero del Vallese, fare crescere le indennità notturne, per i fine settimana e i giorni festivi. I 15 milioni per il 2024 saranno impiegati anche per 20-30 nuove assunzioni, che con gli altri 20 milioni stanziati per il 2025 dovrebbero raggiungere le 60 totali.