La città ha celebrato i suoi santi patroni FOTO

Grande partecipazione alla patronale domese. Sia alla messa, sia alla processione erano presenti moltissimi fedeli, associazioni e gruppi da tutta l'Ossola per festeggiare i patroni i Santi Gervaso e Protasio ieri sera.

La messa è stata presieduta dal parroco don Vincenzo Barone, concelebrata da don Giuseppe Ottina, don Giacomo Bovio e don Gabriele Romagnoli, alla presenza di numerosi sacerdoti di altre parrocchie della città e di paesi limitrofi. La messa è stata animata dalla corale parrocchiale e la processione dalla banda domese.

“La festa dei santi patroni – ha detto il parroco nell'omelia - è un momento molto prezioso per la comunità cristiana e per la comunità civile, un tempo in cui i cristiani riscoprono la loro appartenenza alla Chiesa dentro un particolare territorio, una chiesa dalle radici sante, che non cessa di essere feconda, aiutando i cristiani a diventare santi e a realizzare la loro vocazione, secondo i doni che Dio concede ad ognuno”



Nei primi banchi le autorità civili e militari. Erano presenti il prefetto del Vco Michele Formiglio, il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi con la sua giunta, 120 donne in costume provenienti da diversi paesi dell'Ossola e gli esponenti delle varie associazioni. Molto partecipata anche la processione per le vie cittadine con le statue dei Santi Patroni portati dagli alpini nelle principali vie del centro. Nel percorso anche la via Rosmini riqualificata di recente e poi la benedizione della città da parte del parroco davanti al municipio.



Al termine ai fedeli è stato donato dalla parrocchia un segnalibro con la preghiera e una medaglietta dei Santi Patroni. Il parroco ha donato al sindaco un orologio da muro accompagnato da una citazione “La più grossa dimostrazione d'amore è Il tempo dedicato, il resto sono parole”. Il sindaco Lucio Pizzi ha contraccambiato con un libro su palazzo Silva e un cesto di prodotti tipici. Il parroco ha anche premiato con una targa di riconoscenza diversi collaboratori che, con spirito di servizio, aiutano la parrocchia a vario titolo nelle iniziative. I premiati sono: Vincenzo Bottone, Elia Borgnis, Franco Giardina, Rita Barcella e Franco Villa, Rita Corsi, Sergio Avignano. Ringraziando i confratelli intervenuti per la celebrazione il parroco ha citato in particolare il sacerdote più anziano don Gabriele Romagnoli e don Luigi Donati ordinato sacerdote il10 giugno di quest'anno.





“In occasione di questa festa – ha detto ancora il parroco nell'omelia - vogliamo rinnovare la nostra preghiera ai nostri santi patroni, perché continuino a manifestare la loro opera di intercessione per la nostra comunità e di protezione sulla nostra città.

Tutti abbiamo bisogno di benedizione e di protezione, soprattutto oggi quando il perdurare della crisi economica segna dolorosamente ogni ambito del vivere sociale e il perdurare di una guerra porta solo morte e distruzione”.





Parlando della guerra ha parlato anche della piaga dell'aborto. “Non si può essere contro la guerra portatrice di morte e considerare la vita nascente come un oggetto di cui disporre”. Poi l'invito ai cristiani a professare la loro fede con coraggio : “Un giorno dovremo rendere conto del tesoro che Dio ci ha affidato e che in questo momento ci chiede di far risplendere davanti a tutti coloro che incontriamo. Gli sguardi di tanti fratelli e sorelle che attraversano la nostra città ci interrogano continuamente sul significato della nostra esistenza, sulla luminosità della nostra vita, sul nostro amore per Dio e per gli uomini. Lasciamoci interrogare e cerchiamo, nella nostra tradizione storica, culturale e religiosa, nella conoscenza sempre nuova dell’uomo, nella condivisione con la vita e le attese degli altri, le risposte per costruire assieme un mondo in cui le persone siano aiutate a camminare verso la pienezza della loro vita, la conoscenza e l’amore di Dio e del prossimo”.





E ancora l'invito a costruire il futuro senza dimenticare il passato. “Di che cosa abbiamo più bisogno in questo momento? Innanzitutto abbiamo bisogno di non slegare il passato dal presente e dal futuro. Chi è anziano – ha detto il parroco - è portato a guardare indietro, a soffrire il cambiamento, a vedere tutto il bene nel passato e tutto il male nel presente. Dall’altra parte le nuove generazioni, istintivamente proiettate in avanti, sono portate a disprezzare il passato. Non si può costruire il futuro dimenticando il passato. Esso nasce coniugando memoria e speranza. In particolare dobbiamo custodire le parole, i valori su cui si fonda la storia dell’uomo”.