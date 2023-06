È stato un successo su tutta la linea il secondo “Remember Ricky” tenutosi domenica 18 giugno al Lusentino per ricordare Riccardo Di Lonardo. Una festa all’insegna dell’allegria, dell’amicizia, della solidarietà alla quale moltissimi domesi e non solo, non hanno voluto rinunciare. Complice la giornata di sole, la partecipazione di amici e avventori è stata altissima.

“Ricordare Richy e fare del bene! Questo è l'obbiettivo che mi pongo ogni anno in occasione del suo remember” ha commentato la moglie Giovanna Di Lillo. “È stata una giornata unica, che penso tutti porteranno nel cuore. La gente ha letteralmente invaso il Luse! E in ogni angolo si respirava aria di festa, gioia, amore, amicizia, allegria. Un continuo scambio di abbracci, ballo, canti, risate! È stato meraviglioso! Grazie ad ogni singola persona presente, grazie perché con la vostra generosità potremo aiutare una bimba speciale di 13 anni”. I proventi saranno infatti devoluti all’Associazione Dott Clown VCO che ha a cuore il caso della ragazzina.