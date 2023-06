Mirella Cristina sostiene la soluzione dei due ospedali: “La sinistra vuole farci perdere questo treno”

Forza Italia Vco per voce del coordinatore provinciale Mirella Cristina interviene dopo la presa di posizione odierna del sindaco di Verbania Silvia Marchionini e del collega omegnese Daniele Berio.

"Leggiamo in queste ore - scrive- l’intendimento del primo cittadino di Verbania, cui si accoda quello di Omegna, di volersi rivolgere alla Corte dei Conti qualora venisse deliberato dalla Regione Piemonte l' investimento di 200 milioni di euro per la completa ristrutturazione e riqualificazione dei due ospedali esistenti, il Castelli di Verbania e il San Biagio di Domodossola. Si tratta di un'uscita stigmatizzabile e sopra le righe - afferma Cristina - e ancora più incomprensibile visto che arriva dal primo cittadino del capoluogo e comune più popoloso della provincia. I residenti del Vco hanno fino ad oggi dovuto sopportare cambi di idee politiche e di intenti da parte degli amministratori, più di 20 anni di chiacchiere e nulla di reale. A tutto ciò occorre dire basta!

La sinistra sulla sanità, fino ad ora, ha saputo solo fare polemiche ma mai ha concretizzato qualcosa per il Vco e per migliorare i servizi ai cittadini. Ora che il governo regionale di Centrodestra sta discutendo e si accinge a deliberare uno stanziamento senza pari per arrivare a due nuovi nosocomi nel Verbano Cusio Ossola, spuntano quelli di sinistra che, come sempre hanno fatto, vogliono ostacolarci. Stop all'utilizzo della demagogia nella sanità.



I 200 milioni di euro daranno strutture più all’avanguardia rispetto a quelle odierne rendendo i nostri ospedali più attrattivi ed efficienti e la sinistra cosa fa? Minaccia di adire alla Corte dei Conti. La sinistra vuole far perdere a tutto il VCO anche questo importante treno? Tutto inaccettabile".