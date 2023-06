Marchionini: il voto in Consiglio Regionale sancisce lo smantellamento della sanità pubblica nel VCO

Il voto di oggi in Consiglio Regionale, con la scelta di non dotare il VCO, unica Provincia in Piemonte, di un nuovo, unico e moderno ospedale sancisce lo smantellamento della sanità pubblica nel VCO.

Persino nel progetto presentato nello studio di Riordino rete VCO e dimensionamento nuovo ospedale, prodotto per conto della Amministrazione Regionale dalla Società AGM Project Consulting nel capitolo finale, a pag. 55, si scrive che “in base all’analisi epidemiologica effettuata la realizzazione di un unico presidio risulta essere la soluzione tecnica più adatta e sostenibile”.

Questo voto è solo una scelta politica compiuta dal centro destra, a partire dal consigliere Preioni, che non tiene conto dei pareri dei Sindaci, della categorie economiche, sociali e sindacali e del parere delle categorie dei medici tutti favorevoli al nuovo e unico ospedale.

Mentre il Presidente Cirio non si presenta nemmeno in aula, l'assessore alla sanità regionale Icardi invita il consiglio a votare in coscienza per una delle due ipotesi, scappando di fronte alle sue responsabilità, non votando, e scaricando sul consiglio, sulla Lega di Preioni, la scelta che sa anche lui essere sbagliata: quella dei due ospedali.

Il Consiglio Regionale del Piemonte ha votato su una scelta priva della ragionevolezza tecnica di supporto e in palese contrasto con gli stessi studi commissionati dalla Regione, ed è per questo che come Amministrazione Comunale unitamente ad altre, valuterà ogni possibile azione, a partire dalla tutela suprema della sanità pubblica, con azioni di ricorso ed esposto alla Procura Generale della Corte dei Conti, per difendere gli interessi dei cittadini ad avere una sanità pubblica forte ed efficiente.