Ristrutturazione ospedali Vco, FI: "Dopo più di 20 anni un investimento concreto per il futuro della nostra sanita'"

"Dopo più di 20 anni di attesa finalmente un investimento concreto per il futuro della sanità del Verbano Cusio Ossola". Così Forza Italia Vco per voce della coordinatrice Mirella Cristina commenta con viva soddisfazione l'approvazione oggi da parte del Consiglio Regionale del Piemonte della delibera per la completa riqualificazione degli ospedali di Domodossola e Verbania con un investimento di 200 milioni di euro a fondo perduto.

“Il Covid ha cambiato il mondo e le risposte che la politica deve dare - ha proseguito Cristina-, quanto approvato oggi risponde alle esigenze di cittadini che vivono in un territorio complesso e fragile e lo fa con risorse certe. Il nostro territorio in tema di sanità non può più attendere, il progetto di due nuovi ospedali con 150 posti letto ciascuno, unito a una efficace medicina territoriale, pone finalmente basi solide per una politica sanitaria efficiente, moderna, efficace. Che sarà, auspico, anche capace di attrarre professionisti: un problema, quello del personale, non del Vco ma nazionale.



Tutto questo nonostante la sinistra abbia cercato di affossare anche questo importante progetto, ieri l'ultimo tentativo con la minaccia del sindaco Marchionini di adire alla Corte dei Conti".