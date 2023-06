Nessun lavoro sulla superstrada e con l'estate arrivano le code

''Domenica, tornando da Verbania, all’altezza di Anzola, dove c’è la strettoia da anni (in direzione sud), c’era una coda di oltre un chilometro. Una vergogna per il nostro territorio, di cui la politica non si interessa minimamente con azioni incisive. Un insulto al turismo di questa valle e a chi opera nel settore. Oltre ad essere un sfregio a tutti gli automobilisti che, come me, quotidianamente la percorrono e non ne possono più’’.

E’ la mail che ci ha inviato un nostro lettore dopo la coda fatta sulla statale 33.

E’ la conferma che per vedere iniziare dei lavori sulla "33" occorrono anni. Come dimostrano i restringimenti delle carreggiate, che sono lì da mesi e mesi.

Anas aveva promesso l’avvio dei lavori tra fine primavera e inizio estate. Di cantieri non c’è traccia e con l’aumento del traffico in estate la situazione sarà problematica. Non certo un bel biglietto da visita per il Vco che punta sul turismo.