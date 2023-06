'Macugnaga e il Monte Rosa': i vincitori del concorso letterario

La sesta edizione del Concorso Letterario Internazionale, “Macugnaga e il Monte Rosa-Montagna del Popolo Walser 2023”, ha registrato la partecipazione di 63 autori provenienti da tutta Italia per un totale complessivo di 80 opere. La giuria, (presieduta da Paolo Crosa Lenz e dai giurati Enrico Rizzi, Beba Schranz, Cristina Tomola e Andrea Delvescovo), ha stabilito la classifica dei vincitori:

Sezione A- Poesia in lingua Walser (con traduzione in italiano): 1° premio: "Di hìpschi Dingi/Le cose belle" di "Wirandru, Frindi van Titsch" (Noi, amici del Titsch), 2° premio: "Ouge/occhi" di Cecilia Marone, 3° premio: "Ds Lied vam Amsel ìm Ustag/Il canto del merlo in primavera" di Elvira Corsi