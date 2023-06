“Il voto del Consiglio Regionale contro l'ospedale unico avvia un lunghissimo percorso che non porterà a nulla”

Come segnalato dai nostri giornali il sindaco di Gravellona Giovanni Morandi si è dimesso ieri da presidente della rappresentanza dei sindaci Asl. Di seguito la missiva inviata alla Direzione ASL VCO e alla Conferenza dei Sindaci ASL VCO dove il primo cittadino motiva la sua decisione.

Con il voto del Consiglio Regionale di ieri per la prima volta in 4 anni è stato fatto un atto deliberativo che interrompe il percorso per l'ospedale unico e avvia un lunghissimo percorso che non porterà a nulla. A questo punto credo che sia venuto il momento di lasciare il ruolo di Presidente della Conferenza e della Rappresentanza dei Sindaci dell’Asl Vco.

Avevo accettato di farlo poiché condividevo il percorso avviato, che mirava all’organizzazione della medicina territoriale, al potenziamento del sistema di emergenza e infine alla realizzazione di un nuovo ospedale dove concentrare tecnologie e personale, ma dopo questo atto della Regione non voglio essere complice di quella che considero una strategia sbagliata dettata solo dalla volontà di mantenere equilibri politici utili all’attuale maggioranza in vista delle prossime elezioni regionali.

Che sia una scelta sbagliata lo sanno quasi tutti, il Presidente Cirio per primo, e tutti sanno che non porterà a nulla ma pur di evitare una crisi di governo regionale sia il Presidente che l’assessore alla sanità hanno preferito lavarsene le mani e lasciare che prevalesse il tentativo di far finta di accontentare tutti spalmando una valanga di milioni per comprare un po’ consenso.

Finché è stato possibile ho cercato di interpretare il mio ruolo di Presidente in maniera equilibrata senza però mai astenermi dall’affermare la mia convinzione che ora, pur rimanendo prevalente fra i sindaci, fra i medici, fra i sindacati e tantissimi cittadini, non è più supportata dagli atti della Regione che ha avviato un percorso diverso del quale non voglio essere complice e pertanto rimetto il mio incarico di Presidente nelle mani dell’Assemblea. Ringrazio i miei colleghi Archetti, Pizzi, Marchionini e Quaretta con i quali ho condiviso questi anni di impegno nella rappresentanza e tutti i colleghi Sindaci con i quali ho avuto modo di collaborare; ringrazio inoltre le diverse Direzioni Asl che ho avuto modo di conoscere e avere come interlocutori, a partire dal dottor Caruso, al dottor Penna e infine la dottoressa Serpieri con relativi staff, e tutto il personale Asl che è sempre stato professionale e disponibile nei miei confronti.

Sono molto amareggiato e preoccupato per la deriva che sta assumendo il nostro sistema sanitario nazionale, in difficoltà ovunque, e ancor più amareggiato e preoccupato per quello che riguarda il sistema sanitario del nostro territorio che con questa scelta toglie la speranza di un rilancio e rischia di riaprire la stagione degli scontri fra un ospedale e l’altro per avere questo o quel reparto, per salvare l’uno o l’altro Dea, provocando nuovi possibili contrasti fra territori.

Pertanto con la presente comunico le mie dimissioni da Presidente della Rappresentanza e della Conferenza dei Sindaci ASL VCO

Il Sindaco di Gravellona Toce

Giovanni Morandi