''Sull'impianto di biogas la maggioranza ha le idee confuse''

‘’Il Comitato Bassa Ossola fa benissimo a difendere le sue legittime posizioni, perché, a livello tecnico, non si è chiarito quasi nulla e nessuno, nemmeno il Sindaco di Premosello-Chiovenda e la sua maggioranza, sono in grado di certificare che questi tipi di impianti non determineranno delle problematiche. Pronto ad accettare smentite se così non fosse, ovviamente. Allo stato attuale come cittadino di Cuzzago sono contrario alla realizzazione del nuovo impianto di Biogas perchè non in possesso di elementi tecnici tali da farmi propendere per un sì. Sarebbe opportuno affrontare il problema tecnicamente e trovare delle soluzioni da condividere, che potrebbero prevedere scenari differenti dagli attuali senza il rischio di perdere i fondi del PNRR’’.

Così parla l’ex sindaco di Premosello, Giuseppe Monti, che ha organizzato una conferenza stampa per parlare del biodigestore di Cuzzago.

Entrando nel merito dell’impianto di biogas dice che si era iniziato ‘’a fine 2019, inizio 2020, con il presidente e il direttore di Con.Ser.VCO a ragionare sulla ipotetica possibilità di realizzare un impianto di trattamento dell'umido a Cuzzago. Abbiamo avuto due incontri, non formali. Le posizioni tra le parti (fino a quando sono stato sindaco in carica il 26 novembre 2020) erano ancora molto distanti da un accordo’’.

Sottolinea come allora il Comune di Premosello-Chiovenda aveva posto delle condizioni, con successive proposte e controproposte tra le parti.

Poi attacca la maggioranza Fovanna. Dice Monti: ‘’Sulla vicenda ha probabilmente un po' le idee confuse e francamente non ho capito cosa ne pensa dell'impianto, tanto da inserire nel piano di riequilibrio decennale una entrata per le royalty di € 60.000 e di citare nella delibera del Consiglio comunale del 29 dicembre 2022 di impegnare il sindaco a trattare per ottenere una royalty di € 60.000 con una durata complessiva di anni 20. Non si comprende a seguito di quali accordi hanno inserito tali cifre quando già dal lontano 2020 su questo argomento si era in disaccordo. Non erano obbligati a proseguire sugli intenti indicati nella mia lettera di giugno 2020, in quanto non venne mai perfezionato nessun accordo scritto che vincolava una delle due parti. Allora non si era nemmeno a conoscenza della fonte del possibile finanziamento che venne indicata solo a luglio. Con l'aggravante che le mie proposte vennero accolte solo parzialmente. Con.Ser.VCO sapeva benissimo che prima della vendita delle aree, dopo aver definito la compatibilità ambientale dell'impianto e visto i progetti e dopo aver condiviso con i residenti il tutto, si sarebbe aperta una fase di stesura di una convenzione su cui il Comune non sarebbe stato soggetto passivo ma attivo nel cercare di effettuare opere di urbanizzazione, servizi e risorse al Comune di Premosello-Chiovenda e alla frazione di Cuzzago. Invece questa maggioranza ha accettato l'impianto senza avere le conoscenze tecniche sufficienti per valutare le ricadute ambientali del nuovo impianto, ben sapendo che si tratta del primo impianto di tale portata in Provincia. Invece doveva ‘’blindare" una convenzione da sottoscrivere prima di deliberare la vendita dei terreni a Con.Ser.VCO, quando ormai il potere di trattativa per il Comune è pari a zero. Inoltre non ha approvato una convenzione con Con.Ser.VCO che sconfessa una entrata a loro dire certa di € 60.000,00 inserita nel piano di riequilibrio inviato alla Corte dei Conti’’.

Monti dice che ‘’se fossi stato sindaco io, unitamente alla mia maggioranza avremmo espresso parere negativo al progetto dell’iter della vendita dei terreni per l’impianto. Non si venga a dire che si è stati obbligati a vendere i terreni per sanare il debito del Comune, questa affermazione non regge. Con la vendita dei terreni il Comune porta a casa € 233.505 (al netto del 25% al Demanio), con la vendita dei terreni e il nuovo impianto il Comune ad oggi non porta a casa la royalty di € 60.000; la cifra di € 233.505 della vendita dei terreni poteva essere "rimpiazzata'' dalla cessione anticipata della RISS in concessione di un anno, a partire dal 2023 e non dal 2024 . Ricordando che la somma indicata dal Sindaco come base di gara della concessione sempre trasmessa a/la Corte dei Conti ammonta a 270.000 e pertanto soggetta a rialzo’’.