Vogogna, Andrea Roncato ospite del Bar del Cult

“'Il bar del cult' -scrive il gruppo - non è un bar come subito si potrebbe pensare, è un viaggio alla riscoperta del cinema italiano dalla fine degli anni ‘60 ai primi anni ‘90, dando parola alle locandine e ai protagonisti delle pellicole più rappresentative della stagione cinematografica in cui l’Italia ha scritto il manifesto della propria concezione della commedia. Un genere che diventerà un vero cult in tutto il mondo, con personaggi e linguaggi propri. Tutte le interviste realizzate faranno parte di un documentario, che sarà parte integrante dell’esposizione, sulla commedia italiana diretto da Mirko Zullo della Chapeau Film Italy e Rocco De Vito. Al progetto collabora anche l’associazione History Life Onlus, che nel nostro piccolo aiutiamo, per sostenere attraverso Borse di studio, i ragazzi meno fortunati”.