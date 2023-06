Daniele Massoni lascia la Virtus Villa dopo 6 anni

Daniele Massoni saluta la Virtus Villa. Dopo sei anni di matrimonio con la società del presidente Vincenzo Bruno, l’allenatore dice addio per assumere altri incarichi.

La Virtus ha voluto ringraziare Massoni: ‘Abbiamo avuto la fortuna di conoscere e lavorare con un mister preparatissimo in tutti gli ambiti; abbiamo avuto modo di conoscere una persona speciale; abbiamo avuto modo di conoscere la sua splendida famiglia, Nicoletta, Irene, Vincenzo e ultima arrivata la piccola Beatrice.

Purtroppo sappiamo che ‘i grandi amori’ finiscono, ma sappiamo anche che il bene continuerà ad esserci. La Virtus Villa sei anni fa è rinata grazie ad un gruppo nuovo guidato da mister Massoni con il quale siamo cresciuti e per questo tutta la società ci tiene a fare un grande in bocca al lupo per la nuova esperienza di Daniele’’.

Ora non resta che attendere notizie da casa Virtus, per sapere chi sarà il nuovo tecnico.