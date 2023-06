Luca Ambrosiani, una carriera lunga 28 anni

La passione resta intatta, ma il lavoro e la famiglia occupano ormai la maggior parte del suo tempo. E così, Luca Ambrosiani, a 33 anni, lascia il calcio.

Il fatidico momento di ‘‘attaccare le scarpe al chiodo’’ è arrivato per uno dei ragazzi–promessa del calcio ossolano. Luca indossava le scarpette chiodate da quando aveva 5 anni. Una bella carriera, che si chiude perché dal prossimo campionato non lo vedremo più sui terreni di gioco.

Umile, mai sopra le righe e sempre corretto in campo, Luca Ambrosiani, domese, di rettangoli di gioco ne ha calcati molti in 28 anni di calcio, sempre con la maglia di difensore.

L’inizio nelle giovanili del CrevolaMasera, poi, a 10 anni, il gran salto: lo acquista il Como, società che allora militava in C1: qui Luca vestirà la maglia delle giovanili per quattro anni: sempre a far la spola tra Domodossola e Como, per allenamenti e partite. Un sacrificio condiviso con i genitori che lo accompagnavano in auto più volte la settimana.

Buone prospettive, spente però dal fallimento della società lariana. Luca finisce al Novara dove per due anni giocherà negli allievi nazionali. ‘’Una bella soddisfazione perché giocavamo contro squadre come Milan, Inter, Juventus… ‘’racconta. Quindi in D con la Sestese e cil passaggio al Gozzano dove rimarrà 4 anni. ‘’Forse il momento migliore – dice – perché vincemmo anche il campionato di Eccellenza’’.

La carriera prosegue all’Omegna e allo Stresa, al Piedimulera e infine alla Varzese, dove rimarrà sino al momento dell’addio deciso nelle ultime settimane di campionato.