Perché comprare casa ad Asti? Le caratteristiche da considerare sulla propria scelta

Asti è uno dei comuni del Piemonte sicuramente più ambiti per quanto riguarda la scelta di una casa, in cui vivere e trasferirsi per diverse motivazioni. Generalmente, Asti viene scelta soprattutto da parte di coloro che ricercano un comune all'interno del quale lavorare con condizioni sicuramente più accessibili in termini di appartamento e vivibilità; stesso dicasi anche degli studenti universitari, che potranno contare su un insieme di materie e corsi affrontati con una migliore possibilità di soggiornare con prezzi sicuramente più accessibili per tutti.

Naturalmente, prima di procedere con l'acquisto di una casa, indipendentemente dal luogo geografico in cui la si sceglie, sono numerosi i fattori che dovranno trovarsi alla base della propria valutazione. Per questo motivo, anche per quanto riguarda la città di Asti, è importante chiedersi perché proprio in questo comune si potrebbe acquistare la propria abitazione e quali sono le caratteristiche da considerare sulla propria scelta.

La scelta per gli studenti universitari

Una prima motivazione che potrebbe trovarsi alla base del perché comprare casa ad Asti riguarda la scelta degli studenti universitari, che negli ultimi mesi maturano una grande difficoltà a proposito della scelta di una facoltà universitaria, soprattutto se fuori sede, a causa del costo eccessivo degli appartamenti o delle stanze in cui vivere e soggiornare. La protesta degli studenti si è diffusa in tutta Italia, coinvolgendo sicuramente quei capoluoghi e quelle città come Bologna, Milano o Torino.

A proposito di quest'ultima, molte succursali dell'Università degli studi di Torino sono presenti proprio nella città di Asti, dove l'impianto polistudio dell'Università è presente per mezzo di diverse materie, tra cui scienze politiche, economia e scienze infermieristiche, che potranno essere affrontate all'interno della città. Per gli studenti universitari il vantaggio sarà rappresentato da appartamenti che sono presenti con prezzi sicuramente molto più accessibili rispetto alla vicina Torino e a tante altre città italiane, in cui studiare potrebbe essere più complicato.

I migliori vantaggi di una casa ad Asti

Al di là del fattore relativo allo studio, altre motivazioni e vantaggi che potrebbero trovarsi alla base di una scelta di comprare casa ad Asti riguardano, in particolar modo, la tranquillità che si può ritrovare all'interno della città. È evidente che vivere all'interno di una metropoli non sia adatto a tutti, dal momento che il caos e il traffico, due fattori esemplificativi delle condizioni di una grande città, sono sicuramente difficili da reggere in molte giornate.

Naturalmente, vivere in una città come Asti comporta dei vantaggi e degli svantaggi, soprattutto in termini di disponibilità di luoghi, attrazioni e punti di riferimento, ma sicuramente ad Asti si potrà trovare la tranquillità che si cerca, in un comune raramente molto trafficato e, soprattutto, a misura d'uomo, con tutto ciò di cui si può aver bisogno che si trova a portata di mano. Le scelte sono numerose soprattutto in termini di zone in cui vivere e acquistare il proprio appartamento, dunque non bisognerà tenere a proposito della disponibilità di case che verranno incontro alle proprie esigenze di vita.

Le migliori zone dove vivere ad Asti

Detto questo, sarà possibile sottolineare anche quali siano le migliori zone dove vivere ad Asti; si parte dal centro storico, più vicino a monumenti, attrazioni e mezzi di trasporto pubblico. Le zone più prestigiose della città sono di Piazza Alfieri e Statuto, con prezzi sicuramente più elevati mentre, per chi vuole vivere in periferia, c’è ampia disponibilità attraverso una zona come Castiglione, in cui sarà possibile vivere con una certa tranquillità. Per saperne di più a proposito delle opzioni che si hanno, entra su oikia.it e scopri i nostri servizi .

