Il futuro è green: come i finanziamenti possono aiutare nei progetti eco-sostenibili

Adottare politiche d'impresa eco-sostenibili consente alle imprese non solo di allinearsi con le direttive europee relative alla transizione ecologica e di dare un aiuto concreto al pianeta, ma anche di attrarre un target sensibile ai problemi ambientali. Per mettere in atto progetti eco-sostenibili è, però, necessario investire quantità di denaro talvolta ingenti; per questo motivo, le imprese più piccole, trovandosi nella condizione di dover scegliere in quale settore impiegare il budget disponibile, tendono spesso a rimandare a tempo indefinito progetti di questo genere.

Per venire incontro alle esigenze di startup e PMI, ma anche delle aziende più grandi, e per favorire lo sviluppo di attività imprenditoriali eco-sostenibili, sono nati i cosiddetti finanziamenti green. In questo articolo verranno spiegate caratteristiche e finalità di questa tipologia di finanziamento.

Finanziamenti green per imprese: che cosa sono

I finanziamenti green sono degli strumenti che consentono ai beneficiari di ottenere denaro da investire in qualsiasi ambito possa aiutare l'impresa nella sua transizione ecologica. A seconda della tipologia di finanziamento al quale si accede, sarà possibile procedere immediatamente con l'acquisto di macchinari e strumentazioni a ridotto impatto ambientale, con l'installazione di impianti per l'efficientamento energetico e per l'autoproduzione di energia rinnovabile, con l'installazione di impianti meno inquinanti, con lo sviluppo di prodotti sostenibili e via dicendo.

Il denaro ricevuto potrà essere restituito all'ente erogante secondo le modalità stabilite in sede contrattuale, attraverso rate periodiche.

Finalità dei finanziamenti eco-sostenibili

L'erogazione di questa tipologia di finanziamento punta a ridurre l'impatto dell'attività umana sull'ambiente attraverso l'adozione di metodi di produzione e l'utilizzo di materiali eco-compatibili.

In linea generale, l'erogazione del prestito viene effettuata dopo un'attenta analisi delle finalità del soggetto richiedente, le quali devono rientrare in uno o più dei seguenti punti:

implementare all'interno del ciclo produttivo tecnologie di ultima generazione volte a ridurre le emissioni nocive;

rendere i prodotti più sostenibili attraverso l'impiego di materiali riciclati o riciclabili;

puntare su un tipo di mobilità maggiormente sostenibile, utilizzando mezzi di trasporto green;

favorire l'autoproduzione energetica;

orientare il proprio business verso un'economia di tipo circolare.

Come richiedere e ottenere finanziamenti per i progetti eco-sostenibili

Per ottenere un finanziamento green e dare inizio alla trasformazione della propria impresa in chiave sostenibile, è necessario per prima cosa individuare il tipo di finanziamento più adatto ai propri obiettivi e alle caratteristiche dell'impresa. Per fare questo, è necessario valutare:

il target di destinazione;

i requisiti richiesti;

l'ammontare minimo e massimo del capitale erogato;

le caratteristiche dei progetti che possono farne richiesta;

i tempi e le modalità di restituzione dell'importo ottenuto;

la possibilità di accedere a incentivi o agevolazioni fiscali.

Una volta individuato il finanziamento giusto, non si dovrà fare altro che contattare la finanziaria e presentare il progetto. Per avere maggiori opportunità di ottenere il prestito, si potrà inoltre fare richiesta di garanzie aggiuntive a realtà specializzate nel settore.

Destinatari dei finanziamenti eco-sostenibili per imprese

Il target di destinazione dei finanziamenti green è ampio e variegato; ogni finanziaria può definire il proprio, offrendo a ogni gruppo di utenti prodotti specifici, pensati per rispondere al meglio alle necessità di impresa. Tanto i piccoli imprenditori quanto le imprese di medie dimensioni e le grandi aziende potranno così trovare il prodotto più adatto a loro.