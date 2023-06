Villette, al via oggi il festival degli artisti di strada

Gli artisti di strada tornano ad animare Villlette sabato 24 e domenica 25 giugno. L'ottava edizione di “Castelli in Aria” propone nel paese vigezzino due giorni di circo contemporaneo, acrobatica aerea, giocoleria, equilibrismi, clownerie, percussionisti, performance di danza contemporanea e danza Sufi, installazioni giocose, laboratori, mostre ed ottimo cibo

“Durante il weekend -annunciano gli organizzatori- artisti italiani e internazionali, inonderanno i giardini, le piazzette e le vie del paese con spettacoli poetici e divertenti che si ripeteranno nell’arco delle due giornate, dalle 15.30 di sabato 24 alle 18.00 di domenica 25 giugno. Un programma vario, per tutti i gusti e per tutte le età che permetterà al pubblico di godersi appieno l’ultimo weekend di giugno in un’atmosfera tranquilla, leggera e incantata, immersi nella natura”.

Un'iniziativa attesa per il paese della Valle dei Pittori nata anche quest'anno “grazie al lavoro di condivisione con Proloco di Villette, il Comune, i volontari, la popolazione, le attività ricettive, Fondazione Comunitaria VCO, UNPLI, Provincia Verbano Cusio Ossola, Consiglio Regionale del Piemonte, Vaillant Service Plus di Gnuva Daniel e tutti gli artisti che giungeranno in paese per due giornate all’insegna del divertimento, della spensieratezza e della bellezza”.

(Programma dei singoli eventi in allegato)