Torna “Ruote nella storia”, la manifestazione dedicata alle auto d’altri tempi

Condurrà alla "Perla del Rosa", tra i paesaggi di montagna e le suggestioni dell'antico borgo Walser di Macugnaga, l'edizione targata 2023 di Ruote nella storia, la manifestazione che l'Automobile Club Verbano Cusio Ossola organizza riunendo collezionisti ed appassionati di veicoli storici. È il 3° tour storico-turistico, il secondo in Ossola, quello in programma per domenica, 2 luglio 2023 in partenza dalla spettacolare cornice della piazza Mercato di Domodossola.

L'anno scorso con grande successo, la manifestazione condusse equipaggi provenienti da diverse regioni italiane e da oltreconfine alla scoperta del Lago Maggiore e delle sue Isole in un percorso molto apprezzato, così come fu accompagnato da un grande consenso il tour targato 2021 dal lago all’Ossola.

Anche quest'anno per le amatissime "vecchie signore" ci sarà il raduno e l'esposizione a precedere la partenza. Una volta a Macugnaga, gli ospiti potranno effettuare dei voli turistici o entrare nella pancia del monte Rosa per visitare le suggestive miniere d'oro o ancora, risalire con la funivia ai circa tremila metri del passo del Moro per ammirare, “da vicino”, lo spettacolo delle cime.

"Come sempre l'organizzazione di questo genere di manifestazioni ci riempie d’orgoglio – afferma il presidente di AC-VCO Beppe Zagami -. Il riscontro degli equipaggi innanzi alle bellezze del VCO è sempre entusiastico. Fare conoscere il territorio non è la nostra missione come Automobile Club, ma certo è un'opportunità che ci riempie di soddisfazione. L'altro elemento di orgoglio sta nel richiamare nel territorio dei veri e propri gioielli motoristici, automobili di grande pregio e bellezza che spesso hanno fatto la storia".

Anche quest'anno la giornata è dedicata al ricordo dello storico presidente dell'AC-VCO il Cav. Prof. Donato Cataldo e si avvale della collaborazione dell'associazione "Corriamo per un sorriso nel cuore".

Modalità di partecipazione

I partecipanti dovranno inviare la scheda di iscrizione entro il 30 giugno 2023, alla segreteria dell'Automobile Club Verbano Cusio Ossola all'indirizzo automobileclub@vco.aci.it .

E' possibile consegnare la scheda d'iscrizione con le quote direttamente all'AC VCO in Regione Nosere 4 a Domodossola. Le iscrizioni effettuate dopo il 30 giugno saranno subordinate all'accettazione dell'AC VCO per ovvi motivi organizzativi. Numero massimo iscrizioni 50 autovetture.

IL PROGRAMMA

- ore 8.30

- ore 9.00 Registrazione presenza presso gazebo ACI Storico in Piazza Mercato a Domodossola

- ore 9.00 - 10.00 Esposizione Auto in Piazza Mercato a Domodossola

- ore 10.00 Partenza per Macugnaga

- ore 11.15 Arrivo a Macugnaga e parcheggio auto in Piazza Municipio

- ore 11.30 Aperitivo presso bar "Flora" ín Piazza Municipio a Macugnaga

- ore 12.00 Volo panoramico sul Monte Rosa (facoltativo-da prenotarsi in fase di iscrizione)

- ore 13.00 Pranzo presso ristorante "Flora" in Piazza Municipio a Macugnaga

- ore 15.00 Premiazione per tutti i partecipanti

- ore 15.45 Visita guidata alla miniera d'oro della Guia (facoltativo -da prenotarsi in fase di iscrizione)

- ore 15.45 Funivia Monte Moro (facoltativo - da prenotarsi in fase di iscrizione)

N.B: II programma della giornata e delle attività collaterali potrebbe subire variazioni in base alle condizioni meteo

www.vco.aci.it