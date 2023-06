Hado e Rizzetto i primi rinforzi per il Piedimulera Calcio

Youssef Rizzetto, portiere classe 2000 e Klejdi Hado, attaccante, classe 1986. Sono i primi colpi del Piedimulera Calcio che non nasconde le sue ambizioni dopo la retrocessione in Prima Categoria. Ambizioni che si traducono in una sola parola: vincere! Per tornare in Promozione.

I primi due arrivi sono stati annunciati in questi giorni sul sito della società del presidente Beniamino Tomola, uno dei presidenti più longevi nel mondo del calcio dilettantistico.

L’arrivo di Hado, giocatore di esperienza che ha militato in diverse società del Vco, alza l’asticella della qualità dell’attacco gialloblù. Youssef Rizzetto, portiere di 23 anni, arriva invece da Novara, esattamente dallo Sparta, formazione del campionato di Promozione.