Presentazione del romanzo 'Il terrazzo della libertà' ispirato alla vita del partigiano Pietro Carlo Viglio

Sabato 1° luglio, alle ore 17, la Casa della Resistenza di Verbania Fondotoce ospiterà la presentazione del romanzo di Matilde Casaglia Il terrazzo della libertà (Albatros, Roma, 2021), libro ispirato alla vita del partigiano Pietro Carlo Viglio.

Ricorrendo anche alla documentazione e alle memorie familiari, il libro narra la storia del comandante dell’8a brigata Matteotti in Ossola, della sua compagna, arrestata dai nazifascisti e minacciata di deportazione, dei loro valori condivisi e del loro amore che nella Milano del dopoguerra sopravvivrà alle atrocità del conflitto appena concluso. Lungo due storie parallele, tra l'Ossola del 1944 e la Londra contemporanea, nel romanzo si delineano dolori e speranze che come in un ciclo tornano a far sentire la loro voce nelle generazioni che si susseguono. Matilde Casaglia (Milano 1989) è infatti nipote di Pietro Carlo Viglio: ha collaborato come giornalista per diverse riviste e testate online e attualmente lavora nel settore della moda e del digital marketing. L'autrice dialogherà con Grazia Richetti, vicepresidente dell'Associazione Casa della Resistenza. Introduce l'incontro Andrea Pozzetta del Centro di Documentazione della Casa della Resistenza.

L’evento rientra nell’ambito della mostra Passaggi di speranza. Storie di frontiera tra contrabbandieri, passatori, partigiani e fuggiaschi, realizzata dalla Casa della Resistenza con il sostegno del Consiglio regionale del Piemonte-Comitato Resistenza e Costituzione e con il patrocinio della Città di Verbania, Provincia del VCO, ANPI e Museo dello Spallone di Masera. La mostra, con testimonianze, fotografie, itinerari, reperti e documenti sui passaggi clandestini di frontiera tra Ossola, Verbano e Svizzera durante la guerra e l’occupazione tedesca, rimarrà in allestimento alla Casa della Resistenza fino all’11 agosto 2023. Nella mostra sono esposte anche fotografie, testimonianze e oggetti di Pietro Carlo Viglio, che sin dal settembre 1943 si occupò di garantire a fuggiaschi ed ex prigionieri alleati il passaggio verso la Svizzera neutrale.