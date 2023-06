Lavoratori e imprese: una visione condivisa per la crescita del Piemonte

“Per sostenere dinamismo, innovazione e crescita è necessario che tra imprese e lavoratori ci sia una visione condivisa: è imprescindibile quindi superare atavici dualismi e acquisire la consapevolezza che si è parte integrante di un unico grande motore che spinge compatto la crescita dell’economia del Piemonte e quindi della Nazione, accelera la competitività nei mercati nazionali e internazionali e fa grande il Made in Italy nel Mondo: lavoratori e imprese devono sentirsi protagonisti allo stesso modo dello sviluppo perché gli uni non potrebbero esistere senza le altre. Credo, inoltre, che l’investimento più efficace per abbattere il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro e il fenomeno dei neet in Piemonte siano orientamento, formazione altamente qualificante e Academy cucite addosso alle filiere produttive e alle reali esigenze delle imprese che hanno bisogno di nuove competenze per accrescere la propria capacità competitiva. Un sistema mirato, snello e pratico per dare risposte concrete alle attività produttive e ai lavoratori e che oggi comincia a dare i suoi frutti. Le prime due Academy sono partite restituendo a circa tre mesi dall’avvio i primi 40 contratti di lavoro stabili ed entro gennaio 2024 saranno operative le 11 Academy di filiera al completo. Buon lavoro a Silvia Marchetti, confermata alla guida di Ugl Piemonte, certa che il confronto continuerà ad essere sempre schietto e costruttivo”.

Lo ha dichiarato l’assessore al lavoro Elena Chiorino durante il congresso confederale UGL svoltosi questa mattina a Torino.