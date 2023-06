Impianto biogas, dopo il consiglio comunale la minoranza presenta un esposto ad Anac

Respinte le richieste della minoranza consiliare in tema di biodigestore a Cuzzago al consiglio comunale di ieri sera a Premosello Chiovenda. La minoranza aveva chiesto, con tre mozioni, l'affidamento di un incarico professionale per valutazioni tecniche specialistiche sulla costruzione dell'impianto, l’indizione di un referendum consultivo comunale e di aderire alla proposta del Comitato Comunità Bassa Ossola, contrario al biodigestore, di comperare il terreno che il Comune ha destinato a Conser Vco per la realizzazione dell’impianto.

Dopo la decisione dell'amministrazione il capogruppo di minoranza Andrea Monti ha presentato un esposto all'Anac, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, per chiedere l'avvio di istruttoria nei confronti del Comune in merito alla vendita dei terreni al Consorzio Rifiuti del Verbano Cusio Ossola.

Monti chiede ufficialmente, si legge nell'esposto, “un 'urgentissimo' e autorevole intervento in merito alla procedura di vendita” che il Comune “ha deciso di vendere con trattativa privata. Abbiamo rappresentato al Sindaco e all’intera maggioranza che a nostro avviso, la vendita dei terreni doveva avvenire attraverso una gara pubblica o, per lo meno con una gara informale, purtroppo il Sindaco non ci ha ascoltato. Siamo inoltre ben consci che, nonostante alcuni pareri sembrerebbero darci torto, sappiamo che proprio ANAC parrebbe aver segnalato che, in base ad una legge che risale addirittura al Regio Decreto n°827 del 1924, l’alienazione di immobili di proprietà pubblica deve avvenire tramite pubblici incanti. Si richiede pertanto ad ANAC di aprire una istruttoria nei confronti del Comune per accertare la procedura in corso per la vendita dei terreni comunali da destinare alla costruzione del nuovo impianto di recupero frazioni di rifiuto organico e vegetale (biogas), presso l’ex poligono militare di Cuzzago, specificando che il Comune ha dovuto presentare alla Corte dei Conti un piano di riequilibrio decennale per il risanamento del proprio bilancio e che, pertanto, ha tutto l’interesse di ricavare la somma più alta possibile dalla vendita dei terreni, in quanto tale somma è una delle voci inserite tra i capitoli delle entrate che andranno a concorrere all’estinzione del debito accertato. Chiediamo un intervento urgente di ANAC, in quanto il Sindaco ha affermato che a breve sottoscriverà l’atto di vendita delle aree” .

La minoranza diffida inoltre formalmente “il Sindaco e il Segretario Comunale a proseguire con l’iter finalizzato alla cessione delle aree (sottoscrizione dell’atto di vendita), ritenendoli, qualora non attendessero il parere di ANAC da Noi richiesto, responsabili civilmente, amministrativamente e penalmente di quanto da loro eventualmente effettuato”.