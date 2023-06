Dal 3 al 7 luglio nuova chiusura del ponte della Mizzoccola

Dal 3 luglio al 7 luglio verrà interrotto il traffico lungo la strada provinciale n. 71 di Masera, tratto alla progressiva chilometrica 0+000, in corrispondenza del ponte della Mizzoccola. L'interruzione è necessaria per eseguire interventi urgenti e indispensabili di primo consolidamento del ponte.

L'impresa appaltatrice, su disposizione dell'Amministrazione provinciale, si occuperà di installare una idonea segnaletica stradale per preavvisare la chiusura. La segnaletica sarà posizionata alla rotonda "AVIS", all'incrocio tra Via Torino, Via Piave e Via Mizzoccola nel Comune di Domodossola.

Saranno inoltre installati segnali di avviso presso la rotonda nel Comune di Trontano, che si interseca con la Strada provinciale 69 di Beura, e presso l'intersezione tra la Strada Provinciale 71 di Masera e la progressiva chilometrica 3+050 (incrocio Janni e Ceschi - Trattoria Vigezzina) nel Comune di Masera.