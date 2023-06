Ponte della Mizzoccola, Lana: “Qualche disagio ma avremo un'infrastruttura senza più limiti di carico”

Come noto ai nostri lettori nel corso degli ultimi mesi ci sono state alcune chiusure al traffico del ponte della Mizzoccola per lavori di consolidamento.

A breve, dal 3 al 7 luglio, è previsto un altro stop al transito sulla struttura che collega Domodossola a Trontano. Per questo il presidente della Provincia Alessandro Lana ha voluto fare il punto della situazione e spiegare più nel dettaglio l'entità e l'utilità dell'intervento.

“I lavori -spiega Lana via social- sono quasi interamente di carpenteria per la messa in sicurezza e rinforzo strutturale del ponte che versava in condizioni critiche. Strada facendo però abbiamo constatato con i tecnici, che con qualche lavoro in più si sarebbe potuto arrivare anche a togliere il limite di carico e riportare a pieno regime la struttura. A questo punto -sottolinea Lana- , pur allungando un po' i tempi e con qualche chiusura totale al traffico limitata però a pochi periodi (grazie all'impresa che ha fatto tutto il possibile per limitare al minimo i disagi) abbiamo deciso di fare questo sforzo economico in più che restituirà al territorio un'infrastruttura completamente rinnovata e senza più limiti né vincoli”.

“Dal 3 al 7 luglio quindi -ricorda il presidente della Provincia- ci sarà una chiusura totale per questi motivi, un disagio sicuramente per chi quel tratto lo percorre giornalmente, ma visto il risultato del lavoro ne vale comunque la pena”.

(Foto social)