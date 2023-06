Concerti e karaoke a tarda ora senza autorizzazione: multato locale domese

Concerti e karaoke a tarda ora in un locale di Domodossola. Così alcuni residenti, disturbati dall'intrattenimento notturno, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Dopo la segnalazione dei carabinieri la polizia locale domese ha quindi sanzionato il proprietario dell'attività. Il titolare infatti non aveva trasmesso al Comune la comunicazione preventiva per le serate musicali -in deroga ai limiti acustici- né era in possesso dell’autorizzazione per il loro svolgimento.

In particolare, spiegano dal Comando della polizia locale, “l’esposto di due residenti che avevano segnalato rumori, provenienti da un pubblico esercizio ubicato in un’area periferica di Domodossola, ha determinato l’intervento sanzionatorio da parte del Corpo di Polizia Locale. I residenti avevano segnalato lo svolgimento di intrattenimenti musicali (concerti e serate di karaoke) in ore notturne ed il disturbo acustico che derivava da queste attività.

Le prime segnalazioni avevano condotto all’intervento sul posto di una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri che aveva effettuato una prima verifica, ed aveva poi trasmesso alla Polizia Locale la relazione sull’intervento effettuato.

In esito all’indagine amministrativa si accertava che il titolare non aveva provveduto ad effettuare la prescritta 'comunicazione' preventiva alla Città di Domodossola, ai sensi del Regolamento di applicazione della zonizzazione acustica del territorio comunale, approvato con D.C.C. n.37 del 29.04.2004, per le serate musicali in deroga ai limiti acustici di zona, né era in possesso dell’autorizzazione dell’Area Pianificazione Territoriale – Ambiente – Attività Produttive – Entrate Tributarie della Città di Domodossola, per lo svolgimento delle serate musicali suddette.

I comportamenti accertati in atti risultano configurare violazione del citato Regolamento di applicazione della zonizzazione acustica del territorio comunale, approvato con D.C.C. n.37 del 29.04.2004, artt. 2.3.1 – 2.4.1. – 2.4.2. del Reg. Comunale (approvato con DCC n. 37 del 29.04.2004), punita con sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 20.000,00 ai sensi dell’art. 17 L.R. 52/2000 ed art. 10, comma 3, L.447/1995, per la quale è ammesso il pagamento in misura ridotta dell’importo di € 1.000,00.

Il 70 % delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative in questa materia, versate all'entrata del bilancio dello Stato, è riassegnato su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere devoluto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai Comuni per il finanziamento dei piani di risanamento acustico ed alle agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio, per l'attuazione dei controlli di competenza.

L’accertamento della violazione amministrativa, a tutela del clima acustico della zona, costituisce un ulteriore esempio dell’ottima sinergia e costante collaborazione tra la Polizia locale e le forze dell’ordine dello Stato, al fine della realizzazione di interventi di prevenzione della 'malamovida' e della tutela del legittimo diritto al riposo dei residenti, nell’ambito di un complessivo quadro di misure adottate dall’Amministrazione comunale, volte all’incremento dei livelli di sicurezza urbana, reale e percepita”.