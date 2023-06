Minaccia la ex sotto casa, arrestato 45enne nord africano

I carabinieri della Stazione di Domodossola sono intervenuti ieri pomeriggio in Ossola dove era stata segnalata una persona che stava inveendo in strada nei confronti di una donna, barricata in casa.

I militari hanno immediatamente collegato la situazione a un episodio simile verificatosi la settimana scorsa. In quella circostanza erano già intervenuti e avevano denunciato un uomo di origini nordafricane per atti persecutori nei confronti di una donna con cui aveva avuto una relazione. L'uomo era anche stato accusato di violazione di domicilio poiché era entrato nella proprietà dove la donna svolgeva la sua attività lavorativa. Il proprietario dell'immobile aveva presentato una querela nei suoi confronti.

Nonostante le due denunce, l'uomo di 45 anni, ignorando le possibili conseguenze di ulteriori azioni nei confronti della donna, che aveva già denunciato l'anno scorso il suo comportamento vessatorio e aggressivo, si è presentato nuovamente sotto la sua abitazione nel primo pomeriggio di ieri, lanciando insulti in modo aggressivo.

I carabinieri, giunti sul posto, hanno prontamente bloccato l'uomo e, grazie alla testimonianza di alcuni presenti, sono riusciti a ricostruire l'episodio, collegandolo ai precedenti interventi e denunce. Considerando il pericolo che l'uomo rappresentava per l'incolumità della donna, a causa del suo comportamento aggressivo e recidivo, nonché la presenza di altri precedenti simili, i Carabinieri hanno proceduto al suo arresto e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, lo hanno portato al carcere di Verbania.