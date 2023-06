Fra spettacolo e disciplina, i tornei di poker rinnovano il settore

Che sia per sport o passione, poco cambia: i numeri del poker sono in continua crescita, sia in Europa (soprattutto in Spagna e Portogallo) che in America. Grazie a questa disciplina centenaria, il settore dei giochi d’azzardo sta letteralmente spopolando negli ultimi anni.

Tornei di poker: le principali tipologie

I tornei di poker prevedono il pagamento di una tassa d’iscrizione a seconda dell’evento. A seguire, tutti ricevono lo stesso numero di fiches e possono iniziare a giocare. L’obiettivo è raggiungere il premio in denaro – il cui ammontare è legato sia alla caratura del torneo che al numero dei partecipanti.

Esistono diverse tipologie di tornei. Una delle più famose è quella chiamata “Sit’n’Go”, cioè “siedi a vai”.

Questo torneo prevede un numero minimo di partecipanti, senza il quale l’evento non può cominciare. La caratteristica principale di questa manifestazione, come è intuibile dal nome, è la sua velocità di gioco. Lo svolgimento – interamente su un unico tavolo – è ad eliminazione: il torneo termina quando un solo giocatore rimane con le proprie fiches in tasca.

Una valida alternativa sono invece i tornei multitavolo, sempre più diffusi sia nei casinò tradizionali che soprattutto in quelli online. In questo caso, il gioco si sposta da un tavolo all’altro: i giocatori possono scegliere liberamente a quale tavolo sedersi, quando alzarsi e se cambiare partita; andando avanti, il numero dei partecipanti si riduce fino a formare il tavolo finale, da cui uscirà appunto il vincitore. Questa tipologia può durare anche diverse ore.

In entrambe queste modalità, possono esserci poi ulteriori regole. Di solito, sia i tornei “Sit’n’Go” che quelli multitavolo si basano sul concetto del “Freezout”: tradotto, una volta perse tutte le fiches, il giocatore è eliminato. In alcuni casi, però, è prevista anche l’opzione “Re-buy”, ovverosia il ritorno in gioco dopo aver pagato nuovamente la quota d’iscrizione – il cosiddetto “buy-in”.

Differenze tra i giochi d’azzardo virtuali e quelli reali? Non molte, se non che online è molto più facile trovare le partite adatte alle proprie caratteristiche per via dell’ampia scelta. Ad esempio, esistono siti su cui è possibile giocare a slot machine gratis senza scaricare alcuna applicazione, nati proprio per permettere di testare giochi e tavoli diversi.

Il Poker Texas Hold’Em

È importante però comprendere che esistono differenti e molteplici tipologie di poker, giocabili sia nei casinò tradizionali che nelle versioni online. La tipologia di poker più famosa è senza dubbio il Poker Texas Hold’Em.

La principale caratteristica che distingue questa modalità dal poker classico è che i giocatori dispongono di 2 sole carte in mano, invece che 5. Sul tavolo verde, invece, sono presenti 5 carte considerate “comuni”, poiché ogni partecipante può utilizzarle per formare la combinazione più alta possibile. Queste 5 carte non vengo però scoperte tutte insieme: si parte con le prime 3 (nella fase di “Flop”), poi con la quarta (“Turn”) e infine la quinta (“River”).

Una volta girate tutte le carte e terminate tutte le puntate, il giocatore che ha il punteggio più alto tramite le proprie carte e quelle in tavola vince la mano e si porta a casa il piatto.

Non è però oro tutto ciò che luccica. Proprio come un vero sport, nel poker è presente una componente di abilità ed una di fortuna. Ogni mano, ogni giocata, ogni carta dipende tanto dalle scelte strategiche del giocatore quanto dal puro caso.

Detto ciò, è innegabile come questo gioco attiri sempre più appassionati da ogni parte del globo. D’altronde, se ogni anno dal 1970 migliaia di giocatori professionisti partecipano alle World Series of Poker di Las Vegas, un motivo ci sarà.