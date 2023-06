Già 21 morti sul lavoro in Piemonte nei primi 4 mesi e solo 3 ispettori. Cgil lancia l'allarme davanti al Grattacielo della Regione

Da Mirafiori all'Ilva di Novi Ligure, passando per il cantiere del tunnel del Tenda. Sono questi (alcuni) dei 30 esposti che Cgil ha consegnato oggi al Grattacielo della Regione , alla presenza del governatore Alberto Cirio , sul tema sicurezza sui luoghi di lavoro .

21 morti nei primi quattro mesi del 2023

Nel primo quadrimestre 2023 sono stati 21 gli incidenti mortali, dato che colloca il Piemonte al terzo posto tra le regioni italiane a rischio dopo Lombardia e Veneto. In passato, le denunce d'infortunio in Piemonte pervenute all’Inail, nel confronto tra il 2021 e il 2022, sono passate da 41.225 a 54.055 (quasi il 31% in più).