Festival dell'Illustrazione, aperitivo con l'artista il 30 giugno in biblioteca

Ultimo appuntamento dell'"Aperitivo con l'artista" proposto dal Festival dell'Illustrazione Di-Se venerdì 30 giugno alla biblioteca Contini di Domodossola.

Alle 18 verrà presentato il libro di poesie “Macula” di Letizia Polini che dialogherà con l’artista Paola Tassetti, autrice della copertina del volume. A moderare l’incontro Monique Femidì del Circolo di Poesia “Domus”.

“Partendo da una riflessione sull’importanza dell’occhio e dello sguardo -spiegano dalla Biblioteca- si svilupperà un interessante percorso evocativo che condurrà i partecipanti in un viaggio multidisciplinare tra metafisica, arte, anatomia, filosofia e psicologia”.

Durante l’iniziativa, verrà inaugurato alla Contini un nuovo punto di visibilità e prestito dell’Artoteca Di-Se, che nasce all’interno del progetto Interreg Italia-Svizzera 'Conoscere il territorio attraverso il disegno e le arti' “con lo specifico intento di agevolare la circolazione di opere d’arte di qualità al di fuori dei canali più tradizionali, come musei e gallerie, attraverso la formula del prestito gratuito, come avviene per i libri in biblioteca”. Grazie alla collaborazione con l’Associazione Musei d’Ossola, la Biblioteca Civica di Domodossola metterà a disposizione dei propri utenti le opere della prima artoteca piemontese, contribuendo, insieme ai musei e agli altri operatori culturali del territorio, a far sì che l’arte possa diventare davvero alla portata di tutti.

Concluderà la serata un aperitivo con degustazione di vini a cura dell’Associazione Produttori Agricoli Ossolani. L’ingresso all’evento è libero, si consiglia tuttavia la prenotazione via e-mail scrivendo a: amossola2015@gmail.com.

Le mostre della terza edizione del “Festival dell’Illustrazione Di-Se” saranno visitabili presso il Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola ancora fino a domenica 2 luglio.