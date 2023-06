Festival Oxilia: il concerto di San Quirico apre la quinta edizione

Il tradizionale concerto di San Quirico di domenica 2 luglio, in occasione della patronale della chiesa dedicata al santo fuori le mura di Domodossola, darà il via alla quinta edizione del Festival Oxilia-teatro e musica per la terra d’Ossola.

L'esibizione, con inizio alle 21, proporrà l’esecuzione di musiche per soli, coro e orchestra di Georg Philipp Telemann, Francesco Onofrio Manfredini, Antonio Caldara e Johann Sebastian Bach.

La serata vedrà la partecipazione del soprano Federica Napoletani e del basso Lorenzo Battagion, della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario, con il Convivio Rinascimentale, la Corale di Calice e l’Orchestra da camera della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario, sotto la direzione di Anselmo Quartagno e Manfred Nesti.

Tutti le informazioni su www.oxilia.it.