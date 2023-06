“Al santuario della Madonna della Gurva sono avvenute e ancora avvengo liberazioni dal demonio”

In molti al Cinema Corso hanno partecipato alla proiezione del docufilm 'Libera Nos-il Trionfo sul male'. Prodotto da Sine Sole Cinema, è il primo film documentario che si pone come voce ufficiale della Chiesa cattolica sul tema dell’esorcismo e della possessione diabolica.

Ad assistere alla proiezione era presente l'esorcista della diocesi di Novara don Gianni Remogna che al termine del docufilm si è intrattenuto per un dibattito con il pubblico per più di un'ora. Non erano presenti i registi Giovanni Ziberna e Valeria Baldan i quali hanno inviato una lettera. Il messaggio dei registi è stato letto da Daniele Giambi che con il fratello Lorenzo è stato l'organizzatore della serata.

Le tematiche trattate - intrecciando le interviste ad esorcisti, teologi e medici con anni di esperienza alle spalle, a scene di ricostruzione, dove è stato rappresentato il rito dell’esorcismo - hanno coinvolto e interessato gli spettatori.

Tra il pubblico il parroco di Domodossola don Vincenzo Barone e diversi sacerdoti dell'Ossola e del Verbano. «Finalmente è stato fatto un docufilm -ha detto l'esorcista don Gianni Remogna – che parla con chiarezza sia a livello dottrinale che della realtà dei fenomeni visivi fisici che vengono prodotti dalla possessione diabolica. Penso quindi sia utilissimo e andrebbe diffuso sempre di più, per chiarire le idee sfatare dei miti dovuti a film, a cominciare dall'Esorcista, che veicolano delle false immagini del fenomeno. Ci si può liberare dal demonio, prima ancora ci si può preservare, vivendo costantemente in grazia di Dio con la confessione, la comunione, la partecipazione alla messa».

L'esorcista ha poi rilevato di aver constatato che proprio in Ossola c'è un piccolo santuario nella parrocchia di Calasca Castiglione dedicato alla Madonna della Gurva dove sono avvenute in passato e ancora avvengo liberazioni dal demonio. Dice: «Avendo avuto informazioni che da secoli c'erano liberazioni di persone possedute, ho mandato diverse persone e mi sono recato anch'io con alcune di queste per pregare la Madonna della Gurva e ho visto grandi risultati, quindi mi auguro che gli ossolani siano consci di questo privilegio che hanno nel loro vicariato».

«Il demonio esiste ed agisce più di quanto ci si possa immaginare nella vita ordinaria delle persone – ha detto Daniele Giambi - e proprio con esorcista che ha a che fare quotidianamente con l'operato dei demoni sulle persone abbiamo pensato fosse la figura più indicata per parlare di queste tematiche sia ai laici che ai sacerdoti». «Da circa un anno e mezzo frequentiamo a Romagnano Sesia gli incontri di preghiera di liberazione comunitarie presiedute da don Gianni Remogna - ha aggiunto Lorenzo Giambi -. La società vuole spiegare tutto con la scienza escludendo Dio, non riconosce più il male. Per questo abbiamo pensato fosse utile proporre la visione di questo docufilm seguito dal dibattito con l'esorcista della diocesi».