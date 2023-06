Oltre 500 alunni delle scuole provinciali ospiti dei Vigili del fuoco del VCo

Con il termine dell'anno scolastico si è concluso anche il ciclo di attività di promozione da parte comando dei Vigili del Fuoco del Verbano Cusio Ossola, come ente che promuove la cultura della sicurezza sul territorio della provincia.

Nel periodo gennaio-giugno 2023 sono state visitate dal personale del comando 20 classi di diversi istituti delle scuole primarie presenti nella provincia. Circa 500 alunni sono stati invece ospitati presso la sede centrale e il distaccamento di Domodossola per consentire visite guidate.

Considerata la cospicua partecipazione e l'interesse dimostrato dagli allievi, dagli insegnanti e dai dirigenti scolastici si sta programmando l'attività per l'anno scolastico 2023/2024 con tutti gli istituti della provincia che intendono partecipare al progetto, che avrà come riferimento l'attività dei vigili del fuoco, con particolare attenzione ai temi della prevenzione e della sicurezza in generale.