''La ristrutturazione del tunnel del Lötschberg costerà il 71% in più''

‘’Brutte notizie per le BLS. La ristrutturazione in corso del tunnel sommitale del Lötschberg costerà il 71% in più del previsto, ovvero 180 milioni di franchi e non 105 milioni come originariamente preventivato’’. Così titola Le Nouvelliste. Il quotidiano vallesano rimarca questo aumento dei costi per un’opera che dovrà essere completata entro la fine del 2024.

Il Lötschberg, tunnel ferroviario lungo la linea del Sempione che collega la Svizzera all’Italia, è interessato da importanti lavori nella sezione sud. ‘’ Allo stato attuale – si legge sul giornale - il risanamento del binario lungo l'intera lunghezza del tunnel storico costerà complessivamente 180 milioni di franchi. L'importo è superiore di 75 milioni di franchi rispetto a quanto stimato all'inizio dei lavori nel 2018. Buona parte dei maggiori costi, per circa 40 milioni, è dovuta alle maggiori fatturazioni del consorzio Marti, che sta ristrutturando 13,5 dei quasi 15 chilometri di strada. Questi costi aggiuntivi sono dovuti a eventi imprevisti. Gli operai si sono imbattuti in un "arco di zattera" di circa 330 metri di lunghezza, che ha comportato lavori e costi aggiuntivi, nonché infiltrazioni d'acqua durante l'estate molto piovosa del 2021. Il conto è aumentato anche a causa dell'inflazione’’.

In autunno sarà completato il rifacimento dei 13,5 chilometri di tunnel, quindi smantellato il sito di installazione a Kandersteg.

BLS (società ferroviaria svizzera) ha commissionato al consorzio Rhomberg Sersa Rail Group, guidato dalla società di tecnologia ferroviaria Rhomberg, la sostituzione della sezione meridionale del tunnel sommitale del Lötschberg. Con la sostituzione del vecchio binario in massicciata con un moderno binario in cemento negli ultimi 1300 metri all'estremità sud. L'operazione ammonta a 11 milioni di franchi. ‘’Ciò – riporta Le Nouvelliste - ridurrà i percorsi di accesso al cantiere. L'esercizio dei treni navetta tra Kanderstege Goppenstein ne risentirà solo marginalmente. La BLS prevede il completamento dei lavori di costruzione entro la fine del 2024’’.