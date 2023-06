Impianto biogas, Comitato Comunità della Bassa Ossola: “La giunta rifiuta il confronto con i suoi cittadini”

Dopo che sono state respinte dalla giunta in consiglio comunale le richieste della minoranza il Comitato Comunità Bassa Ossola torna all'attacco dell'amministrazione sull'impianto a biogas.

Le tre mozioni presentate dall'opposizione -e sostenute dal Comitato- chiedevano l'affidamento di un incarico professionale per valutazioni tecniche specialistiche sulla costruzione dell'impianto, l’indizione di un referendum consultivo comunale e la richiesta che il Comune aderisse alla proposta del Comitato Comunità Bassa Ossola, contrario al biodigestore, di comperare il terreno che il Comune ha destinato a Conser Vco per la realizzazione dell’impianto. Il capogruppo di minoranza Andrea Monti ha inoltre presentato nelle ore successive al consiglio comunale un esposto all'Anac, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, per chiedere l'avvio di un istruttoria nei confronti del Comune in merito alla vendita dei terreni al Consorzio Rifiuti del Verbano Cusio Ossola.

Oggi il Comitato Comunità Bassa Ossola esprime in un comunicato stampa, che riportiamo integralmente, la propria contrarietà su quanto deciso nei giorni scorsi dalla giunta Fovanna.

«Nelle more di una più ampia elaborazione di quanto affermato dall’Amministrazione Comunale di Premosello Chiovenda nella persona del Sindaco Fovanna, sia durante la conferenza stampa del 24 u.s. che durante il consiglio comunale del 26 giugno, assistiamo strabiliati all'arroganza crescente con cui la maggioranza giustifica le proprie scelte; il gioco dello scarica barile e i continui “se io fossi stato...” e “se io avessi avuto ....” non cambiano il fatto che sono loro, più di tutti, a volere questo impianto, avendo suggellato gli atti ufficiali di impegno!!

Abbiamo assistito ad un bel teatrino dei pupi, pubblicità per il Consorzio e per l’impianto anche se fin dalle prime battute il Sindaco Fovanna ha affermato che il suo compito è vendere il terreno e non realizzare l’opera. Cosa è cambiato nel frattempo? Un bel copione ripetuto a pappagallo.

Se da quando il Comitato si è costituito e ha fatto informazione (sopperendo alla carenza degli amministratori in tal senso) qualche funzionario ha compreso la gravità della situazione, non possiamo fare altro che continuare la nostra azione, anche nel ribadire le gravi carenze emerse nella procedura di vendita del terreno, da noi già esternate alla Corte dei Conti a marzo.

Troppo facile rifiutare il confronto quando si sa bene di non avere gli attributi per sostenere il dibattito!! Pertanto, il Sindaco Fovanna con i suoi atteggiamenti arroganti, rifiuta il confronto con i suoi cittadini. Non si nasconda dietro alla gonnella della politica, difendendo il Consorzio e che non ci rappresenta!!

Siamo profondamente delusi, amareggiati e preoccupati per le decisioni assunte ieri sera dal consiglio comunale in maniera del tutto superficiale ed arrogante, rispetto a temi di vitale importanza per il benessere di tutta la popolazione e dell’intera valle. Riteniamo che un amministrazione seria e coscienziosa (senza quindi escludere i consiglieri Annalisa De Regibus, Piera Magistris, Maddalena Manera e Luca Giacomo Gaetano Chessa che fino ad oggi hanno svolto un ruolo primario nell’alzare la mano a comando per votare mozioni che cambieranno definitivamente la vita di tutti noi!) abbia il dovere primario di tutelare la comunità che rappresenta sia a livello sanitario che di qualità della vita in generale, a prescindere dall’entità di qualsiasi interesse economico.

È oltraggioso e oltremodo offensivo che l’assessore di un comune si permetta con una visita di mezza giornata e senza alcuna conoscenza nel merito di quello che ha visitato di poter affermare che ciò che ha visto sia senza dubbio privo di difetti. Lo dica alle famiglie che ogni giorno vivono nei pressi di questi impianti e che si battono perché vengano tutelati i loro diritti e preservata la loro dignità.

La nomina del tecnico, (tenuto conto che oltretutto a fine mese il Comune perde anche il responsabile dell’area tecnica che, bontà sua! va in pensione), sarebbe stata l’occasione per l’amministrazione di dimostrare responsabilità nei confronti della cittadinanza, invece di sottomettersi e svendere il proprio territorio».