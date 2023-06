Cade alle cascate e precipita nel vuoto: muore ragazza italiana in Ticino

Dramma in Canton Ticino, dove una ragazza italiana di 21 anni è morta dopo essere precipitata dalle rocce alle cascate di Santa Petronilla, nel territorio di Biasca.

L'incidente mortale si è verificato ieri sera, poco prima delle 19.30. Stando a una prima ricostruzione, fornita dalla polizia cantonale ticinese, la 21enne, cittadina italiana residente in Italia, si trovava in compagnia di un conoscente nei pressi della cascata di Santa Petronilla.

Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, la donna, che da quanto si apprende non risiedeva in provincia di Varese, è rimasta vittima di una caduta per circa 40 metri sulle rocce sottostanti. Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale del Polo di Biasca, sono intervenuti i soccorritori di Tre Valli Soccorso, che non hanno potuto che costatare la morte della 21enne a causa delle gravi ferite riportate.

Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team.